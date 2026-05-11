Cumbre final Barça-Bastoni para definir su fichaje

Alessandro Bastoni sigue siendo el central preferido por el Barça para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. En los últimos días se ha hablado mucho de un posible enfriamiento del interés del club blaugrana sobre el futbolista, pero la realidad es que el central es objetivo prioritario de la dirección deportiva y de Hansi Flick. 'La Gazzetta dello Sport' asegura que esta misma semana habrá una cumbre entre el jugador y el Barça para acabar de definir su contratación y en la que ya podrían estar presentes representantes del Inter. Con Bastoni no hay problema, pero ahora habrá que ver la tasación final de la operación para concretar si es posible o no este fichaje.

Bastoni quiere finiquitar la temporada con el título de Copa en la final que se juega este miércoles ante la Lazio y, a partir de ahí, tomar la decisión que marcará su carrera deportiva. El central italiano está ya bastante convencido de un cambio de aires y su opción es el Barça, pero todo pasa porque haya un acuerdo económico entre clubs. Y Bastoni desea que sea un entente cordial entre las dos entidades para salir por la puerta grande de Milán.

En el Inter necesitan concretar una venta para planificar los fichajes de la próxima temporada y dan luz verde a la marcha de Bastoni siempre que haya una tasación mínima por el futbolista de unos 60 millones de euros, precio que en el Barça se ve demasiado alto ya que el club necesita margen operativo también para traer a un delantero centro y un extremo zurdo. La dirección deportiva debe calcular muy bien los esfuerzos para encontrar refuerzos de primerísimo nivel y que acaben cuadrando las cuentas.

El escenario cada vez está más claro, pero falta la negociación oficial entre los dos clubs. Y el Barça podría intentar definir la operación con alguna fórmula que abarataría el coste final como la inclusión de algún futbolista que pudiera interesar en el Inter. En su momento se habló de Héctor Fort, pero ahora también estaría encima de la mesa el sueco Bardghji, que desea un cambio de aires para tener más protagonismo a partir de la próxima temporada.

En todo caso, el Inter no desea que las negociaciones se prolonguen más allá del mes de junio porque la salida de Bastoni es clave para poder ir al mercado con total garantía y con millones debajo del brazo. El Barça tiene claro también que hay alternativas, como el Cuti Romero, y no está dispuesto a pagar un sobreprecio. En cuestión de días puede quedar ya claro si Bastoni firmará por el club blaugrana o se quedará en Italia.