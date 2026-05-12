Flick ya es “referente” en el Barça
Hansi Flick ya no es solo el entrenador que devolvió al Barcelona a una línea ganadora: es historia del club. Con la LaLiga 2025/26 en el bolsillo, el técnico alemán se ha convertido en el cuarto entrenador que conquista dos títulos de Liga en sus dos primeras temporadas al frente del Barça en el siglo XXI, una lista reservada a nombres muy concretos: Pep Guardiola, Luis Enrique y Ernesto Valverde.
El dato mide algo más que un trofeo: mide impacto inmediato. Porque ganar una Liga en el Barça es exigencia; repetir al año siguiente, con la presión multiplicada, te coloca automáticamente en otra categoría. En el caso de Flick, el título llega además tras una campaña de continuidad competitiva, donde el equipo fue capaz de sostener rendimiento y resultados con una plantilla joven y un calendario apretado.
El propio club también ha puesto en valor la dimensión de su ciclo: Flick mantiene un pleno perfecto en ligas como entrenador, tras haber ganado previamente la Bundesliga con el Bayern, y con el Barça ha firmado un “dos de dos” que refuerza su perfil de especialista en competiciones de regularidad.
En Can Barça, el reconocimiento no es casual. La segunda Liga consecutiva consolida su liderazgo, reafirma el proyecto y lo alinea con los técnicos que marcaron época reciente en el banquillo azulgrana. Y el mensaje hacia dentro es claro: Flick ya no está construyendo su legado… lo está escribiendo a ritmo de campeón.
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