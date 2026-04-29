PSG y Bayern borran un récord histórico del Barça en la Champions League

El primer asalto de las semifinales de la Champions League entre PSG y Bayern entra directamente en los libros de historia de la competición. Parisinos y bávaros ofrecieron una auténtica oda al fútbol que se tradujo en nueve goles repartidos entre los dos equipos y que deja el listón muy alto de cara al decisivo partido de vuelta.

Después de un constante intercambió de golpes que se alargó durante toda la primera mitad, los de Luis Enrique tomaron la delantera para establecer un 5-2 que parecía dejar visto para sentencia tanto el partido como la eliminatoria, pero el Bayern de Múnich supo recomponerse para sellar el 5-4 final y llegar vivo al Allianz en busca de la ansiada final.

Conforme se sucedían los minutos, el espectador comenzaba a cobrar conciencia de que estaba presenciando un partido histórico, pero fue el marcador final el encargado de corroborarlo. Hasta la disputa del duelo entre PSG y Bayern de Múnich, no se habían celebrado nueve goles en ningún partido en la historia de las semifinales de la Champions League.

Khvicha Kvaratskhelia celebra si tanto ante el Bayern / YOAN VALAT

El Barça, triste protagonista

Hasta la disputa del PSG-Bayern, dos equipos compartían el récord de partido con más goles en unas semifinales de la Champions League. Los primeros en establecerlo fueron Liverpool y Roma en la temporada 2017/18 en un partido en el que la balanza se inclinó claramente a favor de los 'reds' por un contundente 5-2, aunque se dejaron ir en el tramo final y la Roma aprovechó para apuntarse 2 tantos sobre la bocina.

Unos años después, en la temporada 2024/25, el Barça fue el triste protagonista de este récord en la fatídica vuelta de la eliminatoria contra el Inter de Milán. El conjunto azulgrana llegó a acariciar la posibilidad de disputar una nueva final de la máxima competición europea al liderar el marcador con el tiempo cumplido (2-3), pero Acerbi apareció para forzar la prórroga y Frattesi dio la estocada al apuntarse el 4-3 definitivo.

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Ambos partidos contaron con 7 goles, estableciendo un registro que PSG y Bayern han superado holgadamente. Si dejamos de lado la terminología actual, el récord sigue perteneciendo a Eintracht de Frankfurt y Rangers, cuyo enfrentamiento en la vuelta de las semifinales de la antigua Copa de Europa también contó con 9 goles (6-3).