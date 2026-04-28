La condición del Barça para contemplar la continuidad de Rashford

El Barça ya trabaja en el mercado para buscar un recambio a Rashford en la posición de extremo izquierdo. Tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva creen que la operación para quedárselo en propiedad es demasiado alta para fichar a un futbolista que no se ha ganado la continuidad como titular y que partiría como reserva de lujo en el nuevo proyecto deportivo. El club blaugrana aún no le ha cerrado las puertas de forma definitiva y en la 'BBC' dejaron claro que su entorno está tranquilo y es ajeno a todas las noticias que dudan de su continuidad en el Barça. La puerta al cien por cien no está cerrada.

Y es que el Barça, según 'Sky Sports' podría llegar a contemplar su continuidad solo en el caso de que el Manchester United accediera a ceder de nuevo al extremo inglés durante una temporada. El club blaugrana evitaría así afrontar el pago de los 30 millones de euros de la opción de compra, por lo que ahorraría una buena cantidad de dinero del límite salarial. A parte de esto, Rashford debería renunciar también a una parte del salario para que su inscripción no generara problemas.

Por ahora, el Barça tiene ya claro que Rashford sigue priorizando su continuidad, por lo que estaría dispuesto a apretar al United para seguir. Y también estaría en disposición de rebajar su salario en el caso de que el club blaugrana diera el OK a la operación. En el Manchester United no quieren saber nada de un nuevo préstamo, pero también tienen claro que Rashford podría convertirse en un problema si se planta y no acepta oferta alguna para salir. Se especuló en que el United podría abrirle las puertas, pero la directiva desea cerrar ya su salida de forma definitiva.

Rashford es un futbolista con mucho mercado en Inglaterra y el Newcastle está muy atento a todos los movimientos por si pudiera pescar. Y sí estarían en disposición de pagar un traspaso cercano a los 30 millones de euros. En el Barça solo contemplan su continuidad si el precio final del futbolista es muy atractivo desde el punto de vista económico y hoy por hoy es bastante improbable que se den estas condiciones.

La dirección deportiva aún no le ha comunicado la decisión definitiva a Rashford y está buscando recambios en el mercado. Estudian futbolistas con mucha proyección y que tengan un precio contenido. Futbolistas que ya destaquen en el mercado internacional y que puedan progresar como blaugranas. El extremo del Benfica Schjelderup es uno de ellos y el jugador del Ajax, Godts, también está en cartera.