Nuevo destino para Rashford

El futuro de Marcus Rashford ha virado de manera radical en los últimos meses. El delantero inglés, que juega en el Barça cedido por el Manchester United, tenía en febrero muchos números para seguir de azulgrana la próxima temporada, pero la situación ha cambiado tanto que en la actualidad se da como seguro su regreso a Old Trafford una vez concluya el curso actual.

Sin hacerse nunca con la titularidad de manera fija, el rendimiento del inglés en la primera parte de la temporada fue bueno. En enero había marcado diez goles, pero desde entonces solo ha anotado dos y no ha rendido como se esperaba cuando ha debido cubrir la ausencia por lesión de Raphinha en estas últimas semanas de competición. Ello, sumado a que su alto salario puede ser un problema para un Barça que debe fichar un delantero centro y un central zurdo, ha provocado que la intención que tenía el club azulgrana de pagar los 30 millones de euros pactados como opción de compra haya desaparecido.

Que el futuro de Rashford está ahora mismo más lejos que cerca del Spotify Camp Nou lo demuestra el hecho de que Hansi Flick haya preferido en los últimos partidos, en ausencia de Raphinha, situar a futbolistas como Fermín y Gavi en el flanco izquierdo del ataque del Barça. Parece claro que Rashford volverá al Manchester United en junio y que deberá buscarse la vida a partir de entonces.

Una opción para el internacional inglés es volver a jugar en el Manchester United, aunque en Old Trafford son más partidarios de deshacerse definitivamente del inglés y de un traspaso tras haber sido cedido ya en dos ocasiones, primero al Aston Villa y ahora al Barça. En este sentido, desde Inglaterra se apunta a un interés real del Tottenham por hacerse con los servicios del extremo, que estará en la lista de Inglaterra para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Para que ello sea posible, de todos modos, debe darse una primera condición. No es otra que los del Norte de Londres salven la categoría. El Tottenham, destinado a luchar con los grandes de Inglaterra por las posiciones de honor de la Premier League, lleva una temporada horrible y se encuentra en posiciones de descenso. Eso sí, sus directivos, si el grupo que entrena Roberto De Zerbi acaba salvando la categoría, tienen pensado reforzar la plantilla con jugadores importantes. Se da como segura la contratación del central argentino Marcos Senesi, que milita en el Bournemoth, y Rashford puede ser otro de sus refuerzos.