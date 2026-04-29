"El Atlético no venderá a Julián al Barça. Vale 150 millones mínimo y no pueden pagar"

Julián Álvarez es claro objetivo del Barça para el próximo proyecto deportivo. El club blaugrana ya está realizando movimientos para llevarse al crack argentino, pero parece que el Atlético es muy reticente a una posible salida del futbolista este mismo verano. El agente José Antonio Martín 'Petón', muy cercano al club colchonero, dejó claro que la operación es imposible: "El Atlético de Madrid no va a vender a Julián Álvarez al Barça. No van a poder pagar", sentenció en 'El Chiringuito'.

Petín fue claro al explicar la postura colchonera y los movimientos que se pueden suceder a partir de ahora: "Para sentarse en una mesa con el Atlético, el Barça debería ofertar un mínimo de 150 millones de euros y no lo pueden hacer. Cualquier club que se quiera llevar a Julián, delantero que todos dicen que es el mejor, tendrán que pagar el precio por el mejor. Y el precio no es el que marca la web 'transfermarkt' sino que está en su cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Eso que quede claro".

A partir de ahí, está convencido de que nadie llegará a la cifra de 150 'kilos' y el Atlético no rebajará nada porque está intentando construir un proyecto de primerísimo nivel: "El Atlético tiene el afán de consolidarse como un club de áelite europeo. La mayor ampliación de capital que se ha dado en el mundo del fútbol español, de 100 millones de euros, la ha protagonizado el Atlético este verano. y también tienen el complejo lúdico-deportivo más importante de Europa que están cerca de estrenar. Y por eso, no pueden permitirse ahora un signo de debilidad ante su hinchada con la venta de Julián Álvarez", explicó.

El Barça ha contactado con el entorno de Julián Álvarez y tienen claro que el argentino está abierto a una salida del Atlético, aunque desea que todo esté pactado entre clubs. Y ahí es dónde el Barça deberá iniciar una difícil negociación en la que el club colchonero debería poner un precio para que la operación pueda llevarse a cabo. El límite del Barça está en los cien millones de euros, aunque habrá que ver si eso será suficiente.