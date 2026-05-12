El toque de atención de Flick a Balde: "Tiene que dar un paso más"

El entrenador del Barça. Hansi Flick, no quiso entrar demasiado en temas de futuro, ni tampoco en nombres de cara al mercado de fichajes. El técnico se remitió al final de la temporada para hablar de todos estos temas, pero sí que lanzó un aviso a Alejandro Balde por su suplencia: "He hablado con él. Venía de una lesión y ha ido mejorando mucho, pero ha salido Joao Cancelo y ha tenido un gran rendimiento. Nos da más opciones en ataque y por eso ha jugado. Balde ha dado un paso con respecto a la pasada temporada, pero debe dar otro más".

Flick aseguró que el cuerpo técnico ha estado encima del lateral zurdo para intentar mejorarle y que van a seguir haciéndolo en el futuro: "Le estamos ayudando para que sea un jugador fantástico, pero ahora es él el que lo debe demostrar. No se debe rendir porque hay siempre mucha competencia y estamos en el Barça".

Balde ha desaparecido prácticamente de las alineaciones desde que se lesionó y prácticamente no ha tenido minutos en la fase decisiva de la temporada, perdiendo opciones con Cancelo, que juega a pierna cambiada. En el club esperaban que el canterano se afianzara en la posición este curso pero no lo ha hecho y el Barça estaría en disposición de escuchar ofertas siempre que todas las partes salieran beneficiadas.

De hecho, el Barça está buscando lateral izquierdo en el mercado por lo que pueda pasar. Flick tiene claro que es una de las posiciones en las que se puede mejorar de forma clara en el próximo proyecto deportivo y hay debate en este puesto. Balde no quiere salir, pero si no da ese paso al frente, la próxima temporada jugará poco. En el club blaugrana hay gente que entiende que es el momento para abordar una venta millonaria si realmente hay opciones de hacerla y si el canterano, finalmente, abre la puerta. La dirección deportiva tiene ya varios candidatos de primerísimo nivel para suplirle aunque todo está pendiente de que haya esta operación de salida.