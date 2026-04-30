El United va a por Balde y el Barça necesita una venta: la estrategia del club para las salidas

Comienza el baile. El Barça ha aguantado todo lo que ha podido la planificación de cara a la próxima temporada, pero el pistoletazo de salida va a darse en el momento que se consiga el título de Liga. Y la razón es clara. Los objetivos en cuanto a fichajes están marcados pero para que todo llegue a buen puerto este verano se necesitan ingresos y ahí el club blaugrana también tiene una lista de prioridades en cuanto a salidas para no perjudicar el nivel del equipo. Han llegado propuestas e intereses hacia el club blaugrana y una de ellas se mueve entorno a Alejandro Balde. El Manchester United estaría dispuesto a tantear la operación siempre que el futbolista acepte y en este caso el Barça no pondría objeciones si se trata de una oferta final millonaria. Hay ruido también por Koundé, otro de los jugadores a los que se abriría la puerta si la contraprestación es alta. Si ninguno de los dos sale, el abanico se abrirá y aquí sí que podría darse una marcha más traumática. Un puzzle complicado de encajar si se desea fichar a un '9', un central de primerísimo nivel y un extremo potente.

El nombre de Alejandro Balde hace semanas que está encima de la mesa de la dirección deportiva. Y los motivos son obvios. Ha perdido protagonismo en el esquema de Hansi Flick, su contrato vence en el 2028 y el club se está moviendo en el mercado sondeando laterales zurdos a parte de intentar el fichaje de Joao Cancelo, que está jugando de titularísimo por esa banda. La idea del club es intentar concretar alguna venta millonaria sin trastocar demasiado la columna vertebral y tienen claro que los laterales podrían ayudar a ello porque hay mucho interés en el mercado por Balde y por Koundé.

El Manchester United ha prácticamente certificado su clasificación para la Champions y quiere dar un impulso definitivo a su proyecto. Puede ser un mercado importante para el equipo inglés, que ahora ha renacido de forma sorprendente. Y una de las posiciones que desea reforzar es la banda izquierda en defensa. Balde gusta y creen que puede ser una oportunidad de mercado, aunque no van a entrar en negociaciones si no ven viable la operación. Y todo pasa porque el futbolista abra la puerta, algo que no ha hecho hasta ahora y difícilmente hará. El Barça no va a forzar ningún movimiento y deja en manos de su agente, Jorge Mendes, el mando de la operación sabiendo que el futbolista ha perdido la titularidad y que el club no tiene al jugador como intransferible. Nadie esconde que una venta por más de 50 millones de euros sería clave para dar un empujón a la planificación.

La figura de Mendes va a ser muy clave en todo lo que suceda en verano. Primero, por el caso Alejandro Balde y, luego, porque deberá gestionar la salida de Marc Casadó, futbolista con el que Flick prácticamente no ha contado y que también tiene las puertas abiertas. El año pasado ya se contempló su salida, pero el futbolista quiso quedarse y las lesiones en la zona del centro del campo aconsejaron a que no hubiera movimientos, pero ahora el escenario ha cambiado. La idea del Barça pasa por una venta y no por una cesión o por la inclusión del futbolista en alguna operación de compra. Casadó siempre ha sido muy reticente a salir, pero las necesidades del club son las que son y en este caso habrá firmeza.

El caso de Jules Koundé está abierto. El jugador renovó hasta el 2030 y su intención es seguir. No ha perdido la titularidad en ningún momento y es un futbolista apreciado por Hansi Flick, pero aquí el Barça tiene claro que si algún club pierde la cabeza con un ofertón, como mínimo, se escuchará. Y por ahora esta vía está congelada aunque podría haber movimientos cuando acabe la temporada. Y no se descarta nada, aunque el francés está más que a gusto en el Barça y en Barcelona.

El Barça ha activado el mercado de salidas porque es absolutamente imprescindible ingresar para poder fichar. Incluso, si se llega a la regla del 1:1 del límite salarial a finales de junio. La planificación de fichajes es muy ambiciosa porque todos tienen claro que esta plantilla no da para ganar la Champions y para el Barça es irrenunciable traer a un central -Bastoni es el elegido- y a un delantero top -Julián sigue como el gran sueño-. Las cartas en cuanto a posibles bajas están marcadas a nivel de prioridades, pero si se estancan porque los futbolistas no quieren salir o porque las ofertas son insuficientes, el club deberá activar otras operaciones más delicadas.

Y ahí entran dos nombres clave. Uno de ellos es Raphinha, futbolista insígnia en los últimos años y capitán dentro y fuera del campo. El brasileño lleva tiempo con ofertas de la Premier y Arabia Saudí bajo el brazo, pero nunca ha querido salir. Es un futbolista importantísimo para Hansi Flick, pero en el caso de necesidad, y siempre que lo pida el propio jugador, se exploraría esa vía. No es la deseada pero hoy por hoy no está del todo descartada. Todo dependerá de la evolución del mercado y de lo que piense el jugador. A finales de enero, el Barça tenía claro que Raphinha no deseaba derribar la puerta de un traspaso, pero ahora deben hablar con él cuando acabe el curso. Su marcha obligaría, eso sí, a firmar un extremo top sí o sí y podría variar la planificación. Y hay ofertas también por Fermín. Una muy contundente. El canterano no se ha querido ir, pero las circunstancias mandan y habrá que ver cómo acaba todo.