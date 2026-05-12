Sigue en directo la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Alavés - FC Barcelona

¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo directo! A las 13:00, Hansi Flick comparecerá ante los medios por primera vez tras conquistar la Liga para analizar el próximo compromiso frente al Alavés, que se disputará este miércoles a las 21:30 en Mendizorrotza.

El Barça ya ha sellado el título, pero aún tiene un reto ambicioso por delante: alcanzar los 100 puntos si logra imponerse en los tres encuentros que restan, ante Alavés, Betis y Valencia. Podrán seguir la comparecencia en directo aquí en SPORT.