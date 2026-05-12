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Sigue en directo la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Alavés - FC Barcelona
El entrenador del Barça atiende a los medios de comunicación antes del duelo en Vitoria tras la conquista del título
Hansi Flick ofrece la rueda de prensa previa al Alavés-Barça de la Jornada 36 de la Liga 2025/26
El Alavés, contra las cuerdas
El Alavés afronta una realidad muy distinta, inmerso en la lucha por la permanencia. Actualmente ocupa la decimoséptima posición, a dos puntos de la salvación, y encara tres auténticas finales para seguir en Primera la próxima temporada. Tras medirse al Barça, cerrará el curso ante un Oviedo ya descendido y frente al Rayo.
Raphinha será baja por acumulación de tarjetas
Siguen lesionados Lamine Yamal y Christensen, a la que se sumará la ausencia de Raphinha, que tras su breve reaparición vio la quinta amarilla ante el Madrid y cumplirá sanción. El resto de la plantilla está disponible para un once que podría presentar varios cambios.
¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo directo! A las 13:00, Hansi Flick comparecerá ante los medios por primera vez tras conquistar la Liga para analizar el próximo compromiso frente al Alavés, que se disputará este miércoles a las 21:30 en Mendizorrotza.
El Barça ya ha sellado el título, pero aún tiene un reto ambicioso por delante: alcanzar los 100 puntos si logra imponerse en los tres encuentros que restan, ante Alavés, Betis y Valencia. Podrán seguir la comparecencia en directo aquí en SPORT.
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