La surrealista acción del Albacete - Barça: córner de Joan Garcia... ¡por felicitar a Araujo!

El FC Barcelona busca el billete para las semifinales de la Copa del Rey en el Carlos Belmonte. El conjunto blaugrana visita al Albacete Balompié, verdugo del Real Madrid en la competición del KO, con el ambicioso objetivo de seguir vivo en todas las competiciones. El cuadro de Hansi Flick ha completado una primera mitad algo espesa, pero un gol de Lamine Yamal le ha permitido adelantarse en el marcador y dar el primer paso hacia la victoria.

En los últimos compases de la primera mitad, poco después del tanto del genio de Rocafonda, se ha producido una situación surrealista. Después de una buena acción defensiva de Ronald Araujo, que se cruzó ante Antonio Puertas para frustrar un uno contra uno del delantero local ante Joan Garcia, el guardameta, que se había mostrado algo dubitativo en la salida, blocó el esférico antes de que el mismo saliera del terreno de juego.

Quien sí que había abandonado el rectángulo de juego como consecuencia de la acción fue Araujo. Y fue por ello que el árbitro, Munuera Montero, se vio obligado a señalar córner cuando Joan Garcia se desplazó hacia el central uruguayo para felicitarlo. Quedaban pocos segundos de la primera mitad y el Albacete disfrutó de una buena oportunidad para buscar el empate, pero afortunadamente para los intereses culés la jugada a balón parada del conjunto manchego no generó peligro.

Sigue en directo el desenlace de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona.