Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Albacete - BarcelonaLesión RaphinhaSorteo Copa del ReyVAR Copa del ReyAlineación Barcelona hoyArsenal - ChelseaBarça - FenerbahçeBarça - Fenerbahçe horarioCuartos Copa del ReyPanathinaikos - Real MadridConvocatoria BarcelonaBernardo SilvaTer StegenArbeloaCopa de España fútbol salaMercado de FichajesToni NadalMárquezTest MotoGPPanathinaikos - Real MadridSeis NacionesJuegos Olímpicos InviernoBarça Youth LeagueCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsJorge ReyJuan JoséJuan Carlos RiveroBaliza
instagramlinkedin

FC BARCELONA

La surrealista acción del Albacete - Barça: córner de Joan Garcia... ¡por felicitar a Araujo!

El guardameta blaugrana protagonizó un episodio peculiar en los últimos compases de la primera mitad de los cuartos de la Copa del Rey

Joan Garcia felicitó a Araujo... y concedió un córner al Albacete

Joan Garcia felicitó a Araujo... y concedió un córner al Albacete / Captura de pantalla

Jordi Carné

Jordi Carné

El FC Barcelona busca el billete para las semifinales de la Copa del Rey en el Carlos Belmonte. El conjunto blaugrana visita al Albacete Balompié, verdugo del Real Madrid en la competición del KO, con el ambicioso objetivo de seguir vivo en todas las competiciones. El cuadro de Hansi Flick ha completado una primera mitad algo espesa, pero un gol de Lamine Yamal le ha permitido adelantarse en el marcador y dar el primer paso hacia la victoria.

En los últimos compases de la primera mitad, poco después del tanto del genio de Rocafonda, se ha producido una situación surrealista. Después de una buena acción defensiva de Ronald Araujo, que se cruzó ante Antonio Puertas para frustrar un uno contra uno del delantero local ante Joan Garcia, el guardameta, que se había mostrado algo dubitativo en la salida, blocó el esférico antes de que el mismo saliera del terreno de juego.

Quien sí que había abandonado el rectángulo de juego como consecuencia de la acción fue Araujo. Y fue por ello que el árbitro, Munuera Montero, se vio obligado a señalar córner cuando Joan Garcia se desplazó hacia el central uruguayo para felicitarlo. Quedaban pocos segundos de la primera mitad y el Albacete disfrutó de una buena oportunidad para buscar el empate, pero afortunadamente para los intereses culés la jugada a balón parada del conjunto manchego no generó peligro.

Noticias relacionadas y más

Sigue en directo el desenlace de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL