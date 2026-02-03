¡Lamine es un escándalo! Cuarta cita consecutiva con el gol: Oviedo, Copenhague, Elche y Albacete

En el Carlos Belmonte, Lamine Yamal ha vuelto a dictar sentencia. El '19' del Barça apareció en el tramo final de la primera parte para hacer de las suyas, conectando un zarpazo que no solo encarrila el pase en la Copa del Rey, sino que constata el estado de gracia absoluto del delantero blaugrana. Con esta diana, Lamine cierra un ciclo de ensueño: cuatro partidos consecutivos viendo puerta, una cifra que asusta por la naturalidad con la que la ha conseguido.

Un arranque de año de muchos quilates

No importa el escenario, ni la entidad del rival, ni las condiciones meteorológicas. Lamine Yamal ha decidido que este inicio de 2026 sea el de su consagración definitiva como finalizador de élite. En apenas diez días, el canterano ha sellado un "póker" de partidos marcando que retrata a la perfección su evolución táctica bajo el mando de Hansi Flick. El extremo ya no solo desequilibra; ahora castiga como el más veterano de los delanteros centro.

La racha comenzó con autoridad en el Camp Nou ante el Real Oviedo, donde abrió el camino de la victoria. No tardó en repetir protagonismo, de nuevo en casa, frente al Copenhagen en la Champions League; un gol vital para confirmar el pase directo del equipo al Top-8 europeo. La exhibición continuó el pasado fin de semana en el Martínez Valero, donde su pillería ante el Elche volvió a marcar las diferencias, y ha culminado esta noche en el Carlos Belmonte. Su gol psicológico ante el Albacete es la prueba definitiva de su polivalencia: tres competiciones distintas (Liga, Champions y Copa) resueltas con la misma e implacable efectividad. El equipo lo ha necesitado en momentos clave y el canterano ha respondido siempre con el mazo en la mano.

Pulverizando registros

Con el tanto de esta noche en tierras manchegas, Lamine Yamal sigue destrozando sus propios techos. A los 13 goles y 12 asistencias que acumulaba en los 28 partidos disputados hasta la fecha en este curso, hay que sumar ahora su segunda diana en la presente edición de la Copa del Rey.

Esta actualización eleva su cuenta personal a 14 tantos totales en la temporada 25/26, una cifra asombrosa si tenemos en cuenta que todavía nos encontramos en los primeros días de febrero. Lamine ya no es solo el futuro del club; es el presente más voraz de un Barça que carbura al ritmo de su nueva estrella.