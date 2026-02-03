FC BARCELONA
El 1x1 del Barça contra el Albacete al descanso
El Barça vence al Albacete gracias a un gol de Lamine Yamal, que está siendo, una vez más, el mejor de los azulgranas.
El Barça está haciendo los deberes y gana al descanso del partido contra el Albacete de los cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro lo ha vuelto a desequilibrar Lamine Yamal, que se está echando al equipo a sus espaldas. Los de Hansi Flick están a 45 minutos de ser semifinalistas.
Hansi Flick planteó un once titular con rotaciones entre titulares y suplentes. La gran novedad fue la titularidad de Ronald Araujo, la primera desde su regreso. El uruguayo estuvo a un buen nivel defensivo.
Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona al descanso del partido contra el Albacete en la Copa del Rey:
Joan Garcia, Portero
Paciente
En las pocas ocasiones que llegó el Albacete, blocó y se estiró con agilidad, muy concentrado. Como siempre, el de Sallent estuvo certero con el balón en los pies.
Joao Cancelo, Defensa
Temerario
Innecesaria amarilla la que vio el portugués al cuarto de hora por una entrada a Dani Bernabéu, que le condicionó demasiado. Jugó en su posición más habitual, la de lateral diestro, y mostró su vocación ofensiva. Buena sintonía con Lamine Yamal.
Ronald Araujo, Defensa
Reforzado
El uruguayo regresó a la titularidad y estuvo seguro y avispado, como en una acción en la que desbarató, bien colocado, una acción ofensiva del Albacete. El capitán azulgrana necesita actuaciones que le permitan ir recuperando su mejor nivel.
Eric Garcia, Defensa
Desenmascarado
Ya sin la máscara, pero con la misma fuerza y confianza de siempre. Ubicado en el perfil izquierdo de la defensa, haciendo pareja con Araujo, el de Martorell no se complicó la vida.
Gerard Martín, Defensa
Encajado
Regresó a la posición donde mejor rinde, la del lateral izquierdo, aunque se le apreció algo falta de confianza. Tuvo la oportunidad de marcar, pero el remate le salió muy desviado.
Marc Bernal, Centrocampista
Posicional
Titularidad para el de Berga que hizo muchos kilómetros en el centro del campo y buscó a los futbolistas más adelantados con rápidas transiciones. Cometió un error en una entrega defensiva que, afortunadamente, quedó en nada.
Frenkie de Jong, Centrocampista
Entonado
Tuvo un par de remates de cabeza prácticamente en la misma línea de fondo, en una versión ofensiva del neerlandés. Gracias a su presión y posterior asistencia, llegó el primer gol azulgrana. Está en un buen momento.
Dani Olmo, Centrocampista
Insistente
En la posición que más le gusta, la de mediapunta, el de Terrassa tuvo una muy buena oportunidad que desvió un defensa local y mostró siempre sensación de peligro.
Lamine Yamal, Delantero
Abrelatas
Se echó al Barça a sus espaldas, puso buenos centros y culminó unos muy buenos 45 minutos con el gol que adelantó al Barça. Disparo preciso y de categoría. Es el líder de este equipo.
Marcus Rashford, Delantero
Discontinuo
Alternó buenas acciones, muy características del inglés, sobre todo en el dribling, con otras impropias de su categoría, como un disparo muy desviado solo empezar.
Robert Lewandowski, Delantero
Desapercibido
El 'killer' polaco apenas tuvo presencia en los primeros 45 minutos. La mejor que tuvo, no llegó al remate.
- Lesión Raphinha: Comunicado oficial del FC Barcelona, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja
- ¡El Girona no descarta devolver a Ter Stegen al Barça!
- Mercado de fichajes de invierno, en directo: cuándo se cierra y última hora de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de febrero: 'Llega un anticiclón
- Decisión tomada con Bernardo Silva
- Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
- Albacete - Barça: Una Copa para Marc Bernal
- El Barça está muy cerca de llegar a la regla del 1-1