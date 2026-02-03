Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça contra el Albacete al descanso

El Barça vence al Albacete gracias a un gol de Lamine Yamal, que está siendo, una vez más, el mejor de los azulgranas.

El 1x1 del FC Barcelona frente al Albacete

SPORT.es

German Bona

El Barça está haciendo los deberes y gana al descanso del partido contra el Albacete de los cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro lo ha vuelto a desequilibrar Lamine Yamal, que se está echando al equipo a sus espaldas. Los de Hansi Flick están a 45 minutos de ser semifinalistas.

Hansi Flick planteó un once titular con rotaciones entre titulares y suplentes. La gran novedad fue la titularidad de Ronald Araujo, la primera desde su regreso. El uruguayo estuvo a un buen nivel defensivo.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona al descanso del partido contra el Albacete en la Copa del Rey:

Joan Garcia, Portero6

Joan Garcia, Portero

Paciente

En las pocas ocasiones que llegó el Albacete, blocó y se estiró con agilidad, muy concentrado. Como siempre, el de Sallent estuvo certero con el balón en los pies.

Joao Cancelo, Defensa4

Joao Cancelo, Defensa

Temerario

Innecesaria amarilla la que vio el portugués al cuarto de hora por una entrada a Dani Bernabéu, que le condicionó demasiado. Jugó en su posición más habitual, la de lateral diestro, y mostró su vocación ofensiva. Buena sintonía con Lamine Yamal.

Ronald Araujo, Defensa6

Ronald Araujo, Defensa

Reforzado

El uruguayo regresó a la titularidad y estuvo seguro y avispado, como en una acción en la que desbarató, bien colocado, una acción ofensiva del Albacete. El capitán azulgrana necesita actuaciones que le permitan ir recuperando su mejor nivel.

Eric Garcia, Defensa6

Eric Garcia, Defensa

Desenmascarado

Ya sin la máscara, pero con la misma fuerza y confianza de siempre. Ubicado en el perfil izquierdo de la defensa, haciendo pareja con Araujo, el de Martorell no se complicó la vida.

Gerard Martín, Defensa5

Gerard Martín, Defensa

Encajado

Regresó a la posición donde mejor rinde, la del lateral izquierdo, aunque se le apreció algo falta de confianza. Tuvo la oportunidad de marcar, pero el remate le salió muy desviado.

Marc Bernal, Centrocampista6

Marc Bernal, Centrocampista

Posicional

Titularidad para el de Berga que hizo muchos kilómetros en el centro del campo y buscó a los futbolistas más adelantados con rápidas transiciones. Cometió un error en una entrega defensiva que, afortunadamente, quedó en nada.

Frenkie de Jong, Centrocampista7

Frenkie de Jong, Centrocampista

Entonado

Tuvo un par de remates de cabeza prácticamente en la misma línea de fondo, en una versión ofensiva del neerlandés. Gracias a su presión y posterior asistencia, llegó el primer gol azulgrana. Está en un buen momento.

Dani Olmo, Centrocampista6

Dani Olmo, Centrocampista

Insistente

En la posición que más le gusta, la de mediapunta, el de Terrassa tuvo una muy buena oportunidad que desvió un defensa local y mostró siempre sensación de peligro.

Lamine Yamal, Delantero8

Lamine Yamal, Delantero

Abrelatas

Se echó al Barça a sus espaldas, puso buenos centros y culminó unos muy buenos 45 minutos con el gol que adelantó al Barça. Disparo preciso y de categoría. Es el líder de este equipo.

Marcus Rashford, Delantero6

Marcus Rashford, Delantero

Discontinuo

Alternó buenas acciones, muy características del inglés, sobre todo en el dribling, con otras impropias de su categoría, como un disparo muy desviado solo empezar.

Robert Lewandowski, Delantero5

Robert Lewandowski, Delantero

Desapercibido

El 'killer' polaco apenas tuvo presencia en los primeros 45 minutos. La mejor que tuvo, no llegó al remate.

