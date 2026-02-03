¿Hay VAR en la Copa del Rey?

La Copa del Rey cierra esta semana las semifinales de la comeptición. Después de dejar atrás varias rondas con eliminatorias emocionantes, la competición copera entra en su fase decisiva con los últimos cuatro equipos del torneo en busca de dos billetes para la final.

Las semifinales son la única eliminatoria que se disputa a doble partido. Al contrario que en rondas anteriores, el cruce previo a la final del torneo continúa con el formato clásico de la competición. FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad entran a escena con todo por decidir y el pase a la final de La Cartuja, en juego.

La tecnología de videoarbitraje no está implementada en las primeras rondas de la Copa del Rey / EFE

Otra de las preguntas frecuentes tiene que ver con el sistema de videoarbitraje. El VAR ha llegado para quedarse desde hace años en el mundo del fútbol, y competiciones nacionales como LaLiga llevan utilizándolo en todos sus partidos sin excepción desde la temporada 2018-19. A pesar de ello, no todas las competiciones en España cuentan con la implementación de esta tecnología, especialmente cuando entran en escena equipos de menor categoría.

En las primeras rondas del torneo, el VAR queda inhabilitado para los árbitros, algo que responde a problemas logísticos, ya que los equipos de categorías más modestas no cuentan con el presupuesto necesario para poder albergar esta tecnología. Es por ese motivo, la RFEF y el CTA optaron por suprimir el VAR en las primeras rondas, dónde mayor cantidad de clubes de menor categoría se concentran.

¿Cúando empieza a utilizarse el VAR en la Copa del Rey?

La Copa del Rey empezó a utilizar el sistema VAR desde la temporada 2018-19. En un principio, la idea principal era la de implementar esta tecnología a partir de los cuartos de final, pero finalmente se optó por introducirla en octavos.

Noticias relacionadas

Desde ese momento hasta la actualidad, la tecnología de videoabitraje comienza a utilizarse en la Copa del Rey en los octavos de final. Dicho de otro modo, el VAR lleva desde la hace dos rondas siendo una herramienta disponible para los árbitros y sí se utiliza las semifinales en todos los partidos.