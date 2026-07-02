El Atlético piensa en Greenwood para sustituir a Julián Álvarez

El Atlético de Madrid está barajando varias alternativas a una posible salida de Julián Álvarez rumbo al FC Barcelona. El argentino dejó claro su deseo de abandonar el club rojiblanco para emprender una nueva aventura en el Spotify Camp Nou. Pese a que los colchoneros se han mostrado reticentes a dejarlo salir, ya se han puesto manos a la obra en buscar un reemplazo.

Según 'L'Équipe', el Atlético de Madrid está interesado en Mason Greenwood, jugador de 24 años que pertenece al Olympique de Marsella. A mediados de mayo, Mateu Alemany recabó todos los detalles sobre la estructura de la operación, pues el Manchester United conserva el 40% de los derechos del futbolista.

Los mancunianos tenían muchas expectativas puestas en el internacional inglés, pero decidieron prescindir de él cuando fue acusado de intento de violación a su actual pareja. Tras su marcha del Manchester United, Greenwood recaló en el Getafe, donde marcó nueve goles y repartió seis asistencias en 36 partidos, y en el Olympique de Marsella, en el que ha jugado las dos últimas temporadas.

La llegada de Greenwood puede desbloquear la salida de Julián / EFE

El citado medio también remarca que Simeone ha pedido su fichaje, ya que busca reforzar las posiciones de ataque tras las salidas de Griezmann, Nico González y la más que posible marcha de Julián. Además, el técnico argentino ha dado el visto bueno al perfil de Greenwood como finalizador, más que como extremo derecho, donde ha jugado con asiduidad durante su carrera.

La incorporación del inglés depende de la salida de Julián hacia el Barça. Joan Laporta, en la toma de posesión como nuevo presidente, remarcó que ya había lanzado una oferta por la 'Araña', pero el conjunto rojiblanco no la había aceptado por falta de alternativas. "El Atlético sabe de esta oferta; entendemos que no vende porque no le quedan alternativas. Cuando las tenga, si esta oferta está vigente, nos interesaría".

La llegada de Greenwood a tierras madrileñas, por tanto, podría desbloquear la operación Julián Álvarez. Aun así, el Atlético de Madrid no es el único club interesado en el jugador del Marsella. El Fenerbahçe y la Roma andan detrás de él, aunque se muestran reticentes a pagar los 50 millones de euros que reclama el club francés por Mason Greenwood.