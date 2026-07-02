El Barça, cerca de cobrar un pastizal por Sergiño Dest

Sergiño Dest se está convirtiendo en uno de los laterales-carrileros de moda en el mercado europeo. Su gran temporada en el PSV Eindhoven llega acompañada por un Mundial encomiable, dónde Mauricio Pochettino le ha dado prácticamente toda la banda derecha de la selección de Estados Unidos. El ex del Barça tiene todos los números para salir este verano del fútbol holandés y 'Bild' explica que el Bayer Leverkusen ya ha iniciado conversaciones para su fichaje tras la salida de Grimaldo hacia el Atlético. El acuerdo está cercano y podría superar los 20 millones de euros, aunque el PSV demanda 25 'kilos' ya que una parte del traspaso irá a las arcas del Barça.

Dest acabó en el PSV tras completar una buena cesión, que acabó con una grave lesión de rodilla. El club holandés declinó pagar los 11 millones de euros de la opción de compra, pero aceptó quedarse con el lateral con la carta de libertad y asumiendo su contrato, algo que ha resultado ser todo un acierto. El futbolista ha ido creciendo en Holanda hasta convertirse en uno de los laterales más cotizados del mercado. El Barça se quedó un 20 por ciento de sus derechos, por lo que podría pescar cinco millones en el caso de que la operación de traspaso al Bayer Leverkusen se acabe concretando en los próximos días.

El futbolista ya expresó semanas atrás su deseo de salir de la liga holandesa para emprender una nueva aventura en algún campeonato más competitivo. Ha madurado como jugador y ha acabado explotando. En el Barça no se tuvo la suficiente paciencia con él y tampoco ayudó que el estadounidense llegara en unos momentos de crisis económica y deportiva en el club blaugrana. Finalmente ha demostrado todo su potencial y a su edad es probable que aún pueda llegar más alto.

El Barça está monitorizando la operación, que podría dejar unos ingresos importantes para el límite salarial blaugrana. Dest, incluso, bromeó semanas atrás con su predisposición a volver al Barça si le llamaran en algún momento. Mantiene muy buena relación con algunos futbolistas como Araujo y está convencido de que tiene el potencial para poder cubrir la banda. Viendo cómo está jugando en el Mundial es evidente que Sergiño Dest está para un proyecto de nivel. El Barça no le repescará, pero sí cobrará una cantidad importante de dinero.