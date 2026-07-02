El Barça tienta a Javi Guerra con un contrato a largo plazo

Hoy por hoy no es una prioridad, pero sí es un futbolista que el Barça desea tener controlado para cuando sea factible ir a por él. El Barça habría iniciado ya su hoja de ruta para tratar de captar al centrocampista del Valencia Javi Guerra tentándole con una oferta a largo plazo. En concreto 'PlazaDeportiva' asegura que el club blaugrana le había dejado caer una propuesta de seis temporadas para demostrarle la confianza a medio y largo plazo. La idea del club es atar al futbolista por si existiera la opción de firmarle en este mercado o el próximo año y tener la operación blindada para que el jugador no se escape.

Javi Guerra es un futbolista que gusta mucho a Deco por su perfil. Es un centrocampista 'box to box' que cubre mucho espacio sobre el terreno de juego y tiene una gran zancada. Se trata de un interior muy dinámico, con buen pie, que se asocia bien con el resto del equipo y muy vertical. De hecho, su potencial físico hace que llegue con suma facilidad a posiciones ofensivas y tenga un buen registro goleador. Deco le ve un perfil interesante por proyección, calidad y precio y una pieza que podría servir en el Barça del futuro si algún centrocampista debe salir de la entidad traspasado en el caso de que llegara alguna oferta.

El precio del jugador es asumible tal y como está en el mercado. Tras su última renovación, su cláusula de rescisión bajó de los 100 millones de euros. En el mes de julio asciende a 40 millones y sube a 60 en las últimas semanas del mercado estival. El Barça entiende que esa cifra podría rebajarse con la inclusión de jugadores o a través de la presión del futbolista si fuera necesario, pero en estos momentos se ve más como una opción a futuro aunque puede pasar de todo.

Los agentes de Javi Guerra estuvieron hace unas semanas en Barcelona para hablar con Deco, tal y como reveló SPORT, y ahí quedó claro el interés del Barça. La obsesión del director deportivo blaugrana es tener controlado al futbolista para cuando haya la posibilidad de firmarle. Ahora, la clara y única prioridad es el delantero centro, pero si se cae la operación Julián Álvarez, habrá que ver los pasos que dará el Barça en el mes de agosto. No hay nada descartable.

El Valencia, por ahora, se ha mostrado inquieto con este acercamiento del Barça porque Javi Guerra es su jugador franquicia. No tienen previsto venderle en este mercado ya que es el pilar fundamental del proyecto valencianista, aunque entienden que tarde o temprano deberá salir del club. En todo caso, se remiten a la cláusula de rescisión.