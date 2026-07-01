El Atlético se enroca con Julián Álvarez: "No estamos dispuestos a venderlo"

El culebrón de Julián Álvarez suma un nuevo capítulo y vuelve a dejar claro que el Atlético de Madrid no tiene la más mínima intención de negociar con el FC Barcelona. Apenas un día después de que trascendiera, según informó la COPE, que el club rojiblanco había denunciado al Barça ante la FIFA y la RFEF por un supuesto contacto con el delantero sin autorización, Enrique Cerezo endureció todavía más el discurso y cerró de nuevo cualquier puerta a una posible salida del argentino.

El presidente del Atlético fue contundente en unas declaraciones concedidas a RNE, donde insistió en que la posición del club no ha cambiado un ápice pese al creciente interés blaugrana por el campeón del mundo:

"Es un jugador del Atlético de Madrid y seguirá siendo un jugador del Atlético de Madrid", afirmó Cerezo, dejando claro que en el Metropolitano no contemplan negociar por uno de los futbolistas llamados a liderar el proyecto rojiblanco en los próximos años.

El dirigente también se refirió a todo el revuelo generado durante las últimas semanas alrededor del futuro del atacante argentino y reconoció que el interés del Barça por Julián no se lo esperaban. "Nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid", explicó.

De hecho, Cerezo llegó incluso a negar en público la primera oferta del club blaugrana por el argentino, rechazada en las oficinas del Metropolitano: "Nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie y aunque hubiera ofertas no lo queremos vender. No estamos dispuestos a venderlo", sentenció.

Denuncia a la FIFA y la RFEF

Las declaraciones llegan apenas veinticuatro horas después de confirmarse que el Atlético habría dado un paso más en el conflicto con el Barça. Según desveló la COPE, la entidad madrileña presentó una denuncia ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol al considerar que el club blaugrana habría negociado con Julián Álvarez sin contar con el permiso del Atlético, algo prohibido por la normativa al tratarse de un futbolista con contrato en vigor.

Desde la institución blaugrana siempre se ha defendido la actuación de la dirección deportiva en el caso Julián y Rafael Yuste, presidente en el periodo de transición hasta la toma de posesión de Joan Laporta, dejó claro que las amenazas y faltas de respeto del Atlético en redes sociales no condicionaban el trabajo de Deco y su equipo: "Tiene muy claros sus planes deportivos y los mantendrá". El delantero argentino, que no ha escondido en público su deseo de acabar en Barcelona, encaja perfectamente en el perfil para liderar el ataque del futuro.

Sin embargo, el gran obstáculo sigue siendo la postura inamovible del Atlético. Tal y como ha venido informando SPORT, el club madrileño solo contempla una venta en unas condiciones extremadamente exigentes. La entidad rojiblanca considera innegociable desprenderse de una de sus grandes estrellas y, mucho menos, reforzar a un rival directo en LaLiga.