Dani Rodríguez se va al Dinamo de Zagreb y el Barça se guarda una opción de recompra

Los movimientos en el fútbol base del Barça siguen sin detenerse y una de las próximas salidas será la de Dani Rodríguez. Según ha informado Fabrizio Romano, el extremo vasco, que todavía tenía un año más de contrato con el club blaugrana, jugará la próxima temporada en el Dinamo de Zagreb.

El Barça, eso sí, ha querido protegerse de una posible explosión del futbolista y ha negociado, siempre según esta información, una cláusula de recompra que le permitirá recuperarlo en el futuro si su progresión responde a las expectativas. Después de dos temporadas en el Barça Atlètic, el extremo entendía que había llegado el momento de dar un paso adelante en su carrera. La imposibilidad de conseguir el ascenso a Primera RFEF y la dificultad para encontrar un hueco en el primer equipo han acabado empujándole a buscar una salida.

Y es que con Hansi Flick, pese a que el jugador era del gusto del alemán por su habilidad con balón en el uno contra uno, el vasco lo tenía muy complicado. El técnico siempre ha dejado claro que si Lamine Yamal está para jugar no negociara sus minutos, una situación que ha afectado precisamente al rendimiento de un Roony Bardghji que, de momento, sigue como suplente del canterano. Aunque el futuro inmediato del extremo sueco todavía no está completamente definido y no se descarta una cesión, Dani era consciente de que las oportunidades en el primer equipo iban a ser muy limitadas.

Oportunidad en Croacia

El Dinamo de Zagreb aparece como un destino muy atractivo para relanzar su carrera. El campeón croata se ha consolidado durante los últimos años como una excelente plataforma para jóvenes talentos antes de dar el salto a las grandes ligas europeas. Sin ir más lejos, Dani Olmo explotó allí antes de regresar a Barcelona vía Leipzig, mientras que Sergi Domínguez, excanterano culé, también ha encontrado protagonismo en el conjunto balcánico.

De hecho, el central salió traspasado el verano pasado en una situación similar al extremo por una cantidad alrededor del 1,2 millones de euros y una cláusula del 20% de plusvalía para el Barça en caso de que el conjunto croata decida vender al defensa.

Trayectoria marcada por las lesiones

La trayectoria de Dani Rodríguez en el Barça ha estado marcada por una enorme mala fortuna con las lesiones. Su gran oportunidad llegó el 3 de mayo de 2025, cuando Hansi Flick le hizo debutar con el primer equipo en Valladolid. Sin embargo, la alegría apenas duró unos minutos. El extremo sufrió una grave luxación de hombro en esa misma aparición, una lesión que le obligó a pasar por el quirófano y le impidió realizar la pretemporada con el primer equipo, frenando en seco su progresión.

Pese a todo, Flick nunca dejó de confiar en su talento. De hecho, una vez recuperado volvió a estar en la órbita del primer equipo, pero solo fue convocado para un encuentro de Champions League frente al Slavia de Praga el pasado mes de enero, aunque no llegó a disputar ningún minuto.

En el Barça Atlètic, su regreso tras la lesión de hombro fue progresivo. Juliano Belletti administró cuidadosamente su reaparición hasta convertirlo de nuevo en un fijo en el once. Sin duda volvía a ser el jugador más desequilibrante del filial. Cuando había recuperado su mejor nivel, otro contratiempo físico volvió a cruzarse en su camino. Una rotura muscular en el cuádriceps sufrida en febrero le dejó fuera de combate durante los últimos doce partidos de la temporada y puso punto final a un curso especialmente complicado.

Ahora, con solo 20 años, Dani Rodríguez busca en Croacia el escenario perfecto para demostrar el potencial que siempre le ha acompañado. El Barça, consciente de que sigue siendo uno de los talentos más prometedores de La Masia, no ha querido perder completamente el control sobre su futuro y se reserva la posibilidad de volver a vestirlo de azulgrana si termina explotando en el Dinamo de Zagreb.