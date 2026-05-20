Oficial: Hamza estará en el Mundial

La nómina de futbolistas del FC Barcelona que participará en el próximo Mundial sigue incrementándose a medida que las distintas selecciones dan a conocer sus listas oficiales. La última federación en hacer pública su convocatoria ha sido Egipto. Tal y como había adelantado Sport hace unos días, Hamza Abdelkarim figura entre la relación de jugadores que están citados por el seleccionador Hossam Hassan.

Es necesario tener en cuenta que esta lista aún recoge a un total de 27 jugadores. No será hasta después del amistoso frente a Rusia cuando el seleccionador hará un último descarte. En cualquier caso, el jugador damnificado no está previsto que sea ninguno de los delanteros citados.

La progresión de Hamza desde su fichaje por el Barcelona hace apenas cuatro meses ha sido espectacular. Durante este periodo, el delantero del juvenil no solo se ha adaptado a la metodología del club azulgrana sino que en las últimas semanas ya se ha convertido en una pieza clave del equipo con sus goles.

Este salto cualitativo no ha pasado desapercibido por el seleccionador de Egipto. Hace un par de meses, la federación ya notificó al Barça su intención de contar con cierta regularidad con la presencia de Hamza en los diferentes tests que iba a realizar con sus jugadores más jóvenes para evaluar su estado de forma. Ahora ya es oficial, Hamza es un mundialista más pese a sus 18 años y solo jugar de manera regular con el Barça juvenil.

En la cita mundialista, Egipto se medirá en un grupo en el que figuran Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. A modo anecdótico, en la relación del técnico Hossam Hassan solo figuran tres delanteros específicos: Aktay Abdullah, Omar Marmoush y el propio Hamza Abdelkarim. Hay que destacar que Marmoush es uno de los nombres que periódicamente son recurrentes en el mercado de delanteros que planea sobre el Barça como posible alternativa a sustituir a Robert Lewandowski.

Clara progresión

Desde su debut en el juvenil azulgrana, con gol incluido, los técnicos del Barça han confesado que el delantero ha experimentado una progresión continua que se ha visto reflejada en la aportación individual de los últimos partidos. Un hat trick y un gol providencial frente al Tenerife han sido determinantes para que el Juvenil A que dirige Pol Planas no solo se haya proclamado campeón de Liga sino que además este jueves se medirá frente a Las Palmas en las semifinales de la Copa de Campeones juvenil.

El Barça ya ha notificado a su club de origen, Al Ahly, que tiene la intención de ejercer la opción de compra especificada en el contrato de cesión. Hamza dará el salto al filial la próxima temporada a la espera de confirmar si realmente su progresión le convierte en una opción clara de futuro para pelear por el 9 del primer equipo.

De momento, el delantero egipcio ya puede presumir de ser mundialista. Ahora falta confirmar si tendrá un rol de secundario o bien se estrenará a lo grande, con minutos en la absoluta de Egipto en plena disputa del Mundial.