Oficial: Hamza Abdelkarim, nuevo jugador del Barça Atlètic

Fin al culebrón del mercado de invierno en el Barça Atlètic. El FC Barcelona anunció este domingo que ha alcanzado un acuerdo con el Al Ahly para la cesión de Hamza Abdelkarim hasta el 30 de junio de 2026. El acuerdo entre clubes incluye una opción de compra de unos tres millones de euros por el delantero egipcio, que refuerza al filial blaugrana en su intento de ascenso a Primera RFEF.

"Hamza se incorpora al Barça Atlètic después de haber pasado las habituales pruebas médicas y conocer las instalaciones del club y en los próximos días empezará a entrenarse con sus nuevos compañeros", comunicó la entidad catalana a través de sus medios oficiales. Fichaje de lujo para el proyecto liderado por Juliano Belletti en los últimos compases de una ventana invernal muy ajetreada en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Primer egipcio en el fútbol blaugrana

Nacido el 1 de enero de 2008, Hamza Abdelkarim se convierte en el primer jugador egipcio del fútbol azulgrana. El nuevo delantero del Barça Atlètic es un jugador formado en las categorías inferiores del Al Ahly e internacional Sub-17 con su selección, con quien fue protagonista en el último Mundial de la categoría.

"Se trata de un delantero con mucha movilidad, asociativo y con la portería rival como principal objetivo. Con el Ahly había debutado en la Champions League africana, además de jugar algunos partidos en la Copa egipcia", presumió el Barça en el comunicado del anuncio.

Objetivo "primer equipo"

Hamza concedió una entrevista exclusiva al periodista Achraf Ben Ayad tras el anuncio de su fichaje por el Barça Atlètic y no tuvo ningún problema en dejar claro que su objetivo es jugar en el Spotify Camp Nou. "Quiero honrar la camiseta del Barça. Mi ambición es el primer equipo y darlo por este club. Lo daré todo por este club", prometió a la afición culé.

"Estoy muy feliz, preparado para saltar ya al campo. Es un sentimiento muy bonito y espero dar un buen rendimiento para honrar la camiseta del Barça", añadió el atacante.

Después de anunciar las llegadas de Joaquín Delgado, Juwensley Onstein y el propio Hamza Abdelkarim, el Barça trabaja para anunciar el cuarto fichaje del mercado de invierno, Patricio Pacífico. El club barcelonista espera oficializar la incorporación del defensa uruguayo en las próximas horas.