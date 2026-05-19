El Barça rescata la opción Marmoush para la delantera

El mercado de delanteros sigue complicado y el Barça necesita firmar a un goleador tras la salida de Lewandowski y que se acople a la idea de Hansi Flick. La opción Julián Álvarez está prácticamente descartada por el precio de la operación y la dirección deportiva se está centrando en intentar el fichaje de Joao Pedro (Chelsea) siempre que el club inglés acceda a negociar y su traspaso sea asumible. Lo van a intentar, pero el Barça sigue atento a otras opciones que gustan y que podrían ser más factibles a nivel negociador. Una de ellas es la de Omar Marmoush, delantero del Manchester City, que se está planteando salir de la Premier y que espera movimientos del club blaugrana en las próximas semanas. Y el Barça podría rescatarlo si se acaban cayendo las prioridades porque es un futbolista que gusta.

Marmoush, según el medio egipcio 'Win Win' habría decidido ya descartar opciones de la Liga de Arabia Saudí porque desea competir al máximo nivel en Europa. Una vez acabada la temporada y antes de quedar concentrado para disputar el Mundial, tanto él como su entorno se reunirán con el Manchester City para definir su futuro. Marmoush está viviendo una situación similar a la de Julián Álvarez: se le fichó como estrella, pero es suplente de Haaland y es improbable que acceda a la titularidad. No quiere tener un papel secundario y tiene el interés de equipos importantes en Europa, por lo que podría forzar su marcha.

En Egipto aseguran que el Manchester City cuenta con él porque su rendimiento ha sido bueno, pero tampoco le cerrarán la puerta a una salida siempre que haya una oferta importante y pida marcharse. El City le firmó procedente del Eintracht en enero del 2025 por 75 millones de euros y tras haber explotado en la Bundesliga. En aquel entonces, el Barça ya se interesó por él, pero la irrupción del equipo inglés hizo imposible su llegada al Camp Nou.

Varios equipos son los que se han interesado en Marmoush. El Barça se informó desde el pasado mes de enero y el Atlético de Madrid también está muy atento. El Milan le tiene en cartera y el Galatasaray estaría dispuesto a tirar la casa por le ventana por él. Mucho movimiento por un futbolista de calidad que podría salir al mercado en la posición de delantero.

Marmoush es un futbolista que gusta tanto a Deco como a Hansi Flick. Consideran que puede jugar en todas las posiciones de ataque y que tiene un juego combinativo ideal para el equipo blaugrana. Deportivamente cuadra aunque no sea un nombre que pueda ilusionar mediáticamente. Otra cosa sería el precio de su salida. El City pagó muchísimo por él y querrá recuperar la inversión, pero su tasación es más baja. Si se trata de una oportunidad, el club blaugrana podría considerarlo.