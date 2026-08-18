Nueva opción de salida para Héctor Fort

Héctor Fort ya hace días que sabe que debe salir del Barça y que el club ya, ahora sí, prioriza un traspaso definitivo. El lateral blaugrana está acumulando el interés de varios equipos europeos a la espera de una decisión final. Everton, Fulham y Borussia Dortmund habían preguntado por la situación del futbolista y ahora también la Real Sociedad se ha interesado por la operación buscando información de su salida. Según el periodista Mateo Moretto hay interés del club vasco, que tiene muy buenos informes del jugador desde su cesión al Elche.

El futbolista blaugrana ya no participará más en esta pretemporada con el Barça y va a tomar una decisión muy pronto, incluso esta semana, priorizando los aspectos deportivos. El futbolista también tuvo un acercamiento del Elche, que deseaba su continuidad, pero esta posibilidad está absolutamente descartada al tratarse solamente de una cesión-

El Barça ha cuantificado la salida de Héctor Fort en unos 10 millones de euros, por lo que los clubs interesados deberían llegar a esta cantidad para entrar en la puja. Luego será el propio lateral el que elija destino en función de sus intereses deportivos.

El caso de Héctor Fort es, junto al de Marc Casadó, los dos que quedan prácticamente por concretar, salvo que haya una salida inesperada en los últimos días de mercado. El Barça trabaja duro para conseguir ingresos y tener así un margen salarial más amplio para inscribir futbolistas en los últimos días de un mercado que podría ser muy movido.