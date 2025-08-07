A Héctor Fort se le cae un pretendiente

El destino final de Héctor Fort todavía no está claro. A poco más de una semana para que arranque de forma oficial LaLIga 2025-26, el futuro del lateral azulgrana continúa sin estar definido. El mercado aún tiene recorrido en el calendario y las operaciones se cuecen a fuego lento.

En el caso de Héctor Fort sí existen un par de datos a tener en cuenta. El primero de ellos, el más trascendental, es que tiene más que asumido que deberá buscar nuevo equipo. Sabe que no entra en los planes de Hansi Flick y que es imprescindible acumular minutos para continuar su progresión futbolística. No hay discusión, toca encarar una cesión para recuperar el terreno perdido.

La segunda novedad, de última hora, es que Fort ya sabe que los contactos con el Mallorca han pasado a mejor vida. El club balear se interesó por la situación del lateral hace varios días, pero desde entonces las negociaciones se han quedado en vía muerta. Las altas pretensiones del FC Barcelona a la hora de explorar un posible traspaso y las dificultades para encontrar una salida a Maffeo han provocado que el conjunto de Arrasate se replantee el mercado del lateral derecho.

Desde el principio se acordó que al regreso de la gira asiática llegaría el momento de escrutar el mercado y adoptar decisiones. En las últimas horas, tal y como ya se ha informado, tanto Iñaki Peña como Héctor Fort -ambos comparten agentes-, se reunieron para ver el abanico de posibilidades reales.

Opciones LaLiga y Europa

Héctor maneja ofertas del fútbol español y alguna propuesta interesante de otras competiciones europeas. En principio, se espera que sea la próxima semana cuando se concreten las diferentes negociaciones que ya se han puesto en marcha. El objetivo sería arrancar la competición en el nuevo equipo.

La última gran alternativa que se conoció hace unos días fue el París FC. El club parisino se ha especializado en incorporar a futbolistas jóvenes con proyección y una de sus apuestas de futuro sería Héctor Fort.