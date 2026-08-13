Se acelera la salida del Barça de Héctor Fort

Héctor Fort tiene asumida su salida del FC Barcelona. La pretemporada no ha variado el planteamiento de Hansi Flick con el canterano, pese a la ilusión que tenía el lateral, culé desde la cuna, por cambiar la situación. El futuro esta temporada de Fort, de 20 años, volverá a estar fuera del club azulgrana, pero por propuestas para cambiar de aires no será. Su situación ha despertado un alud de equipos interesados, algunos potentes y que querrían llegar a un acuerdo cuanto antes.

FCB

Para el Barcelona y para el jugador, también es interesante que se resuelva lo más pronto posible la salida, porque los campeonatos más importantes están cerca de arrancar y porque no es una situación cómoda para nadie. Los futbolistas que están a la espera de un destino se están entrenando aparte para que no se repita un caso como el de Roony Bardghji, que se lesionó gravemente de la rodilla, en una decisión tomada desde el club que ha generado controversia.

Héctor Fort, en la pretemporada con el Barça. / FCB

En el caso de Héctor Fort, lo que verdaderamente importa ahora al jugador y a su entorno es encontrar un equipo en el que demostrar sus cualidades. Están satisfechos de su progresión, la cesión de la temporada pasada al Elche le vino muy bien. La afición del cuadro ilicitano, por cierto, estaría encantada con un regreso del barcelonés, aunque su director general, Pedro Schinocca, aseguró que se trataba solo "de rumores".

Lluvia de pretendientes

No solo de LaLiga hay un fuerte interés por Héctor Fort. Nombres muy potentes llegan desde Italia y desde Inglaterra. El Inter de Milán busca un lateral derecho y la prioridad es el internacional inglés Djed Spence, por quien el cuadro 'nerazzurro' estaría preparando una fuerte oferta (se habla de 30 millones de euros) para ficharlo del Tottenham.

En el caso de que el cuadro lombardo no logre llevar a cabo esta operación, Héctor Fort pasaría a ser el gran objetivo.

Cambio de fórmula en el Barça

Desde Inglaterra, equipos como el Everton, el Fulham y e incluso el Liverpool han mostrado interés por el de Les Corts. Los 'toffees' podrían presentar la propuesta más atractiva para todas las partes.

En cualquier caso, también habrá que ver cuál es la fórmula elegida para la salida de Héctor Fort, que tiene contrato hasta 2029. La pasada campaña, el lateral se fue a préstamo al Elche sin ninguna opción de compra para el conjunto ilicitano. Desde la dirección deportiva del FC Barcelona han cambiado los planteamientos y ahora se aboga más por traspasos que aseguren quedarse con altos porcentajes, tanto de los derechos del futbolista como de una futura venta.