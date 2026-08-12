FC BARCELONA
Una puerta cerrada para Héctor Fort: "Solo son rumores"
El Elche no contempla la incorporación del canterano blaugrana, cuyo futuro en el Barça sigue bloqueado
La 'operación salida' en Can Barça continúa su curso en las oficinas del club, aunque no todos los frentes se resuelven con la celeridad deseada. Uno de los nombres señalados para cambiar de aires en esta ventana estival es el de Héctor Fort. Sin embargo, una de las vías que había tomado fuerza en las últimas horas —su posible retorno al Elche— ha quedado completamente desactivada desde el propio Martínez Valero.
Aprovechando la presentación de Fer Niño y Javi Morcillo, el director general de la entidad ilicitana, Pedro Schinocca, quiso ser tajante al ser cuestionado por la opción de volver a contar con el lateral de 20 años: "Solo son rumores de mercado". De esta forma, el dirigente franjiverde rebajó categóricamente las expectativas sobre una segunda etapa de Fort en el equipo donde ya militó a préstamo la pasada campaña.
En el grupo de los descartados de Flick
La postura del Barça con Héctor Fort es clara en lo deportivo, aunque compleja en lo administrativo y económico. Pese a contar actualmente con ficha inscrita en el primer equipo, el carrilero catalán no entra en los planes de Hansi Flick para el proyecto de la temporada 2026-27.
Prueba inequívoca de ello es el día a día en la Ciudad Deportiva Joan Gamper: Fort se ejercita al margen de la dinámica habitual de la primera plantilla, integrando el grupo de futbolistas descartados por el técnico teutón. En ese pelotón de descartes trabaja rodeado de compañeros en situaciones afines o buscando salida, como Marc Casadó, Guille Fernández, Toni Fernández, Tommy Marqués y Jofre Torrents.
Traspaso obligatorio y el 'factor' Xavi Espart
En los despachos blaugranas tienen claro cuál debe ser la fórmula para su marcha: el Barça busca un traspaso definitivo y no prioriza una nueva cesión. No obstante, el gran hándicap para desbloquear la operación reside en las pretensiones económicas. La alta tasación en la que la dirección deportiva ha valorado al futbolista dificulta enormemente su encaje en la mayoría de clubes interesados, provocando un estancamiento en las negociaciones si la entidad no accede a rebajar sus pretensiones.
A esta paradoja de mercado se le suma la evolución sobre el terreno de juego. Dentro de la escala de prioridades del cuerpo técnico para el lateral diestro, Héctor Fort ha terminado perdiendo la partida de forma definitiva frente a Xavi Espart, quien le ha ganado terreno en el carril derecho e irrumpe con fuerza en los esquemas de futuro.
Con la vía del Elche descartada y el reloj del mercado corriendo en contra, el FC Barcelona y los agentes del jugador se ven obligados a buscar alternativas urgentes en la recta final de la ventana de transferencias para encontrar un destino donde Fort pueda volver a sumar minutos.
- Lluís Carrasco desvela qué hay detrás del traspaso de Ferran Torres: 'Es la obsesión de Deco
- Desvelan las cifras de la segunda oferta del Barça por Rodri
- Los tres reproches de Rodri al Madrid que le ayudaron a decidirse por el Barça
- ¡Cumbre inminente entre el Barça y Marc Bernal!
- Oferta final por Vlahovic
- Ronald Araujo, sin cláusula del miedo tras el acuerdo Barça-Liverpool
- Las seis salidas que espera cerrar el Barça ya se entrenan al margen del grupo
- Mourinho vuelve a cargar contra Casillas: “En tres conversaciones me di cuenta de que estaban consentidos”