Una puerta cerrada para Héctor Fort: "Solo son rumores"

La 'operación salida' en Can Barça continúa su curso en las oficinas del club, aunque no todos los frentes se resuelven con la celeridad deseada. Uno de los nombres señalados para cambiar de aires en esta ventana estival es el de Héctor Fort. Sin embargo, una de las vías que había tomado fuerza en las últimas horas —su posible retorno al Elche— ha quedado completamente desactivada desde el propio Martínez Valero.

Aprovechando la presentación de Fer Niño y Javi Morcillo, el director general de la entidad ilicitana, Pedro Schinocca, quiso ser tajante al ser cuestionado por la opción de volver a contar con el lateral de 20 años: "Solo son rumores de mercado". De esta forma, el dirigente franjiverde rebajó categóricamente las expectativas sobre una segunda etapa de Fort en el equipo donde ya militó a préstamo la pasada campaña.

En el grupo de los descartados de Flick

La postura del Barça con Héctor Fort es clara en lo deportivo, aunque compleja en lo administrativo y económico. Pese a contar actualmente con ficha inscrita en el primer equipo, el carrilero catalán no entra en los planes de Hansi Flick para el proyecto de la temporada 2026-27.

Jofre Torrents, Tommy Marqués, Marc Casadó, Héctor Fort, Toni y Guille Fernández se ejercitaron al margen del grupo este martes / FC Barcelona

Prueba inequívoca de ello es el día a día en la Ciudad Deportiva Joan Gamper: Fort se ejercita al margen de la dinámica habitual de la primera plantilla, integrando el grupo de futbolistas descartados por el técnico teutón. En ese pelotón de descartes trabaja rodeado de compañeros en situaciones afines o buscando salida, como Marc Casadó, Guille Fernández, Toni Fernández, Tommy Marqués y Jofre Torrents.

Traspaso obligatorio y el 'factor' Xavi Espart

En los despachos blaugranas tienen claro cuál debe ser la fórmula para su marcha: el Barça busca un traspaso definitivo y no prioriza una nueva cesión. No obstante, el gran hándicap para desbloquear la operación reside en las pretensiones económicas. La alta tasación en la que la dirección deportiva ha valorado al futbolista dificulta enormemente su encaje en la mayoría de clubes interesados, provocando un estancamiento en las negociaciones si la entidad no accede a rebajar sus pretensiones.

Xavi Espart está a un gran nivel en la pretemporada azulgrana / Dani Barbeito

A esta paradoja de mercado se le suma la evolución sobre el terreno de juego. Dentro de la escala de prioridades del cuerpo técnico para el lateral diestro, Héctor Fort ha terminado perdiendo la partida de forma definitiva frente a Xavi Espart, quien le ha ganado terreno en el carril derecho e irrumpe con fuerza en los esquemas de futuro.

Con la vía del Elche descartada y el reloj del mercado corriendo en contra, el FC Barcelona y los agentes del jugador se ven obligados a buscar alternativas urgentes en la recta final de la ventana de transferencias para encontrar un destino donde Fort pueda volver a sumar minutos.