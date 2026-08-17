El Dortmund pone precio a su búsqueda de lateral y Fort es su principal candidato

El Borussia Dortmund sigue trabajando en la incorporación de un lateral derecho y Héctor Fort continúa siendo uno de los principales candidatos. Según informa Sky Sport, el conjunto alemán dispone actualmente de alrededor de diez millones de euros para reforzar esta posición, aunque su prioridad pasa por encontrar una fórmula económica o una cesión.

El club alemán está analizando diferentes escenarios para cubrir una posición que considera prioritaria antes del cierre del mercado. Los diez millones representan el margen disponible actualmente, aunque la intención de la dirección deportiva no es necesariamente invertir toda esa cantidad en el lateral.

Fort es, según Sky Sport, el candidato que más interesa al Dortmund. El lateral azulgrana, de 20 años, regresó este verano al Barça después de jugar cedido la pasada temporada en el Elche y vería con buenos ojos un movimiento al conjunto alemán. Además, ya se han producido conversaciones directas entre el Dortmund y el Barça para abordar una posible operación.

El Dortmund maneja otras dos alternativas para la posición. Josh Acheampong, del Chelsea, también figura en la lista de candidatos, mientras que Marcus Pedersen, del Torino, ha sido ofrecido al conjunto alemán. El noruego, de 26 años, aporta más experiencia que Fort y Acheampong después de disputar 32 partidos como lateral derecho la pasada temporada.

La decisión todavía no está tomada. El Dortmund estudia las distintas opciones tanto desde el punto de vista deportivo como económico y no descarta esperar a generar nuevos ingresos mediante alguna salida antes de cerrar la incorporación.

En el caso de Fort, por tanto, la clave estará también en la fórmula del traspaso. El interés del Dortmund es firme, pero el club alemán prioriza una operación que no suponga un gran desembolso.