El Barça prepara otra salida inminente para inscribir: Héctor Fort apunta a la Premier

La dirección deportiva del Barça está trabajando a contrareloj para realizar varias salidas que le permitan inscribir a los futbolistas que aún no tienen dorsal. Para ello necesita aligerar masa salarial y uno de los futbolistas que saldrá es el lateral Héctor Fort. El futbolista está estudiando varias propuestas de cesión, pero su destino finalmente podría estar en la Premier League. El West Ham, que también se interesó por Marc Casadó, está dispuesto a formalizar una cesión por el jugador a la espera de dar alguna salida. La operación está bien encarrilada y puede llegar a buen puerto la próxima semana a pesar de que hay otros equipos que siguen en la puja.

El West Ham ha mantenido varios contactos con el Barça para hablar de sus descartes. Su prioridad era Casadó, pero el futbolista es reacio a salir y tiene mejores opciones que el club londinense y surgió la opción de Héctor Fort. El lateral sí vería con buenos ojos esta posibilidad ante un augmento salarial y priorizaría su salida, pero solo a préstamo. Héctor Fort, vaya donde vaya, ha puesto la condición de que sea una cesión a secas para tener la posibilidad de regresar al club blaugrana la próxima temporada. Su único objetivo es triunfar en el Barça y entiende que ahora le toca acumular minutos.

En la Premier, el Everton también ha mostrado interés por el futbolista mientras que el Como italiano ha preguntado por esta opción en la operación Iñaki Peña, mientras que el Mallorca le quería siempre que logre cerrar la venta de Pablo Maffeo, que está negociando con el Sevilla un traspaso.

Tanto el futbolista como el Barça quieren un desenlace rápido y parece que la vía del West Ham sería la que podría acabar concretándose salvo sorpresa de última hora. Héctor Fort no tenía una ficha demasiado alta, pero su marcha sí que contribuye a generar espacio salarial para poder dar algún dorsal más.

Héctor Fort subió a la primera plantilla durante el curso pasado ante la imposibilidad del Barça de retener a Cancelo o ir al mercado por un lateral diestro. Su misión era la de complementarse con Jules Koundé, aunque el francés lo acabó jugando prácticamente todo. Hansi Flick le dio pocas oportunidades y acabó adaptando a Eric Garcia en el lateral cuando Koundé se lesionó en la fase decisiva de la temporada y el canterano sabía que este curso iba a tener opciones nulas de jugar. Prácticamente no ha tenido minutos en la pretemporada y desde inicio de agosto estaba buscando equipo. Ahora tiene menos de diez días para encontrarlo y todo apunta a que irá a la Premier.

El futbolista blaugrana ya no ha ido a entrenarse esta mañana con el resto de sus compañeros porque está gestionando su salida, que hoy por hoy, se ha calentado mucho.