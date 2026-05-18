Mourinho quiere a Rashford para su Real Madrid

Todavía no es oficial pero es un secreto a voces que José Mourinho volverá al Real Madrid para entrenar al equipo blanco la próxima temporada. Es la apuesta de Florentino Pérez tras un curso en blanco, la destitución de Xabi Alonso y la experiencia fallida de Álvaro Arbeloa.

El entrenador portugués llegará al Real Madrid con una lista de peticiones y cambios en la plantilla. Salidas y llegadas. Pues bien, según el medio de comunicación británico 'The Independent', uno de los jugadores que gustan y que querría Mourinho en su nuevo Real Madrid es el extremo, Marcus Rashford, que ha jugado esta temporada en el Barça en calidad de cedido por el Manchester United.

El técnico portugués conoce perfectamente a Rashford, pues lo dirigió en el Manchester United, y cree que sería un buen refuerzo para una plantilla que quiere amplia, competitiva y con todas las posiciones dobladas. Además, con esta incorporación, trataría de incomodar al Barça, algo que está en su hoja de ruta como ya hizo en su anterior etapa en el banquillo blanco, cuando protagonizó muchos episodios en los que intentó buscarle las cosquillas a Pep Guardiola.

La postura de Rashford

Mourinho debería contar con el visto bueno del jugador que, en estos momentos, solo tiene en la cabeza seguir en el Barça. El inglés, que ya hizo un esfuerzo a nivel de sueldo el pasado verano para vestirse de azulgrana, ha cuajado una buena temporada, sobre todo a nivel numérico. Rashford ha jugado un total de 48 partidos a las órdenes de Hansi Flick, con catorce goles marcados y catorce asistencias repartidas.

El Barça tiene una opción de compra de unos 30 millones de euros sobre el inglés que todavía no ha decidido si va a hacer efectiva. Consideran tanto desde el cuerpo técnico como desde la dirección deportiva que la continuidad de Rashford sería buena para la plantilla, pero todo depende todavía de la llegada del club a la anhelada regla del 1-1 y del mercado de fichajes que haga el Barça, que busca un delantero centro, un central y un extremo.

Esta última posición podrá ser para Rashford, pero quizá negociando una nueva cesión o una rebaja de la opción de compra de 30 millones de euros y también un nuevo esfuerzo de Rashford por lo que ser refiere a su sueldo, pues el Barça no le podría pagar la ficha que tiene como jugador del Manchester United.