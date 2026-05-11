Mensaje de Rashford al Barça: "Si fuera un mago, me quedaría"

Marcus Rashford marcó el camino de la victoria del FC Barcelona contra el Real Madrid en el clásico. El atacante británico anotó el magnífico tanto de falta que abrió la lata en el Spotify Camp Nou y fue decisivo en el triunfo que sentenció definitivamente el título de Liga. Después, en zona mixta dejó muy claro que quiere quedarse en el club blaugrana más allá del 30 de junio, cuando finaliza su cesión procedente del Manchester United.

"No sé si me voy a quedar. No soy mago. Si lo fuera, me quedaría. Veremos qué pasa. Vine al Barça para ganar, quiero ganar tantas cosas como sea posible. Este es un gran equipo que ganará mucho en el futuro y ser parte de esto sería algo especial, así que ya veremos", dijo el delantero, autor de 14 goles y 14 asistencias en lo que llevamos de temporada, al ser preguntado por su futuro por los compañeros de la 'BBC'.

"Claro que me gustaría quedarme. Veremos lo que pasa, el fútbol es impredecible. De momento estoy viviendo el momento, veremos qué pasa cuando acabe la temporada. Es una sensación increíble y recordaré esto por el resto de mi vida", añadió Rashford.

El futbolista inglés también explicó, sobre su golazo de falta, que no las tenía todas consigo mismo. "No tenía intención de chutar. No iba a disparar, porque cuando coloqué el balón no veía el ángulo adecuado. No me sentía confiado de que pudiera ser gol, así que tenía la intención de centrar. Pero todos me pidieron que disparara y poco a poco fui confiando más en ello. Fue un gol bonito", relató.

Futuro incierto

Rashford ha aprovechado las oportunidades para demostrar que puede ser un jugador importante del fondo de armario del Barça. Más allá de sus números, ha marcado goles relevantes como el del clásico, ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano en Liga o en Newcastle en la 'fase liga' de la Champions League y ha aportado un perfil diferente al ataque blaugrana. Ha ofrecido un buen nivel especialmente cuando las lesiones de Raphinha y Lamine han azotado al equipo.

Su futuro, sin embargo, es muy incierto. La dirección deportiva de Deco debe decidir si ejecuta la cláusula de 30 millones de euros contemplada en el acuerdo de cesión con el Manchester United. En estos momentos todo parece indicar que el club prefiere explorar otras alternativas, pero aún es demasiado pronto para descartar cualquier escenario. Tras el clásico, Rashford se 'mojó' y envió un mensaje muy claro sobre sus preferencias.