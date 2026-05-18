Fermín, alarma Mundial

Según adelantó MD, y ha podido confirmar SPORT, Fermín notó unas molestias en el quinto metatarsiano del pie derecho en el duelo ante el Betis y esta mañana se le han realizado pruebas.

El sentir en el club ahora mismo es de cierta preocupación a la espera de conocer los detalles del diagnóstico. Hay que recordar que en menos de un mes empieza el Mundial y Fermín es un fijo de la convocatoria de Luis de la Fuente.

Estas molestias llegan en el peor momento para Fermín y ahora todo dependerá de la gravedad de las molestias. En los casos más leves se le recomienda al futbolista que pare un mínimo de dos semanas, mientras que si hay fractura el escenario cambia bastante y el tiempo de baja es más importante.

Ahora mismo, la idea del club es que hoy mismo haya un comunicado con el resultado de las pruebas. Fermín fue titular ante el Betis, de nuevo como extremo izquierdo, una posición en la que ha tenido muchos minuts en la recta final de temporada.

Fermín y Pedri en el calentamiento / Valentí Enrich

Pieza clave para Flick

A pesar de la competencia con futbolistas como Dani Olmo, Fermín ha terminado siendo una pieza básica de LaLiga azulgrana. Flick lo ha usado en tres posiciones esta temporada: mediapunta, extremo izquierdo e incluso interior.

En la España de Luis de la Fuente se espera que sea importante como mediapunta, donde también competirá con Dani Olmo. En la Eurocopa del 2024 Fermín se proclamó campeón disputando 28 minutos en el intrascendente encuentro frente a Albania.

Después de los Juegos Olímpicos y ser el líder de España para ganar el oro en París, Fermín ya dio el paso definitivo a la absoluta, aunque no era titular. Su estreno en el once no llegó hasta su sexto partido con la selección absoluta el pasado mes de marzo.

45 minutos en Villarreal ante Serbia, donde fue protagonista. Fermín dio la asistencia del primer gol a Oyarzabal y fue una amenaza constante en la mediapunta. Con Pedri y Rodri por detrás se sintió muy cómodo con libertad para pisar el área.