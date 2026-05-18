FC BARCELONA
Flick y Araujo entregan los trofeos de LaLiga y la Supercopa al Museo del Barça
El técnico alemán rubricará este lunes su nuevo contrato con el club azulgrana, que le unirá a la entidad hasta el año 2028
Día de celebración en Can Barça. Flick firmará este lunes su nuevo contrato con el FC Barcelona hasta 2028, ampliando así su vínculo un año más y confirmando una gran noticia para el equipo y la afición.
Antes pero, habrá otro acto conmemorativo: el presidente, Rafa Yuste, el entrenador, Hansi Flick, y el capitán del equipo, Ronald Araujo, entregarán al Museo del FC Barcelona los trofeos cosechados esta temporada (Liga y Supercopa de España), sumando dos títulos más a las vitrinas culés.
Una vez finalizado este primer acto, Yuste y Flick se dirigirán al despacho presidencial en las oficinas del Spotify Camp Nou. Allí, el técnico alemán estampará la firma definitiva para oficializar su nuevo contrato en un acto privado, de formato reducido y con acreditaciones limitadas, en el que no habrá declaraciones posteriores.
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