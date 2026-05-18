Mourinho le comunicará hoy al Benfica que se va al Madrid

La decisión está tomada. José Mourinho se convertirá en nuevo entrenador del Real Madrid para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera, tras concretar su salida del Benfica. El técnico portugués tiene previsto reunirse hoy mismo con el presidente del Benfica, Rui Costa, para comunicarle de forma personal su decisión y activar así la cláusula de rescisión que, según algunas fuentes, podría llegar a los 7 millones de euros. El encuentro, explica 'Record', ya está pactado y se trata de una formalidad por la buena relación que tiene Mou con los dirigentes del Benfica, club que le repescó para regresar a Portugal.

La propuesta de renovación del Benfica era hasta el 2029 y Mourinho habría firmado sí o sí de no ser por la inesperada llamada del Madrid. El entrenador ha estado sopesando la situación y ha decidido aceptar el reto madridista una vez se han pactado sus peticiones deportivas. Mourinho tiene clara la planificación de su proyecto y ha demandado fichajes, sobre todo, en la zona defensiva y en el centro del campo para intentar revivir al equipo blanco.

En el Benfica ya se daba por hecha la salida de Mourinho en las últimas horas a la espera de la confirmación oficial. Su presidente, Rui Costa, fue muy contundente: "José Mourinho es el entrenador del Benfica hasta que se demuestre lo contrario. Le corresponde a Mourinho decidir sobre su renovación. En cuanto a todo lo demás, hablaré con los aficionados del Benfica esta semana para hacer un balance de esta temporada", indicó en un acto este domingo.

El club portugués ha realizado el gesto de intentar renovar su contrato ante el interés del Madrid con la esperanza de convencer a Mourinho, pero no ha sido posible. Y ahora se van a desencadenar todas las cosas. El Benfica ya tendría prácticamente apalabrado a Marco Silva como su sustituto en el banquillo, mientras que Mou podría aterrizar en Madrid en los próximos días para escenificar su regreso. Eso sí, es probable que el anuncio oficial de su contratación no se realizaría hasta la próxima semana.