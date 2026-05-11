Lo que no se vio del clásico Barça - Madrid: leyendas del barcelonismo atrapadas en el Camp Nou, la organización de las fiestas postpartido y un palco lleno de VIP's

Un Barça-Madrid nunca dura solo 90 minutos. Mientras el foco apunta al césped, alrededor del partido se mueven decenas que el espectador no llega a ver. Demasiadas personas, demasiado movimiento y demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo en un escenario único.

Por eso, en SPORT te traemos 'Lo que no se vio del Barça-Madrid': los detalles ocultos, las imágenes más reveladoras y todo lo que ocurrió entre bambalinas en una noche que acabó oliendo a título mucho antes del pitido final.

Leyendas del barcelonismo atrapadas en las escaleras

Entre la marabunta de aficionados que accedía al estadio se escondían dos históricos jugadores del Barça. Mora y Juan Manuel Asensi, dos protagonistas del histórico 0-5 del Barça en el Bernabéu de 1974, avanzaban lentamente entre la multitud camino del palco. Muchos jóvenes apenas se fijaban en ellos, ajenos a que estaban cruzándose con dos nombres fundamentales en la historia del club. Mora defendió aquella portería y Asensi firmó dos goles en una de las noches más icónicas del barcelonismo. Decenas de exfutbolistas históricos siguen acudiendo al Camp Nou en las grandes citas y continúan vinculados activamente a la vida social e institucional del Barça. Asensi, de hecho, sigue ejerciendo como presidente de la Agrupació Barça Jugadors.

La fiesta pospartido se cerró durante el encuentro

Una de las imágenes que mejor reflejaba el optimismo con el que el Barça afrontaba el encuentro se produjo incluso antes del pitido final. Con el resultado ya muy encaminado, desde el club se aceleraron varias gestiones que llevaban días preparándose, aunque todavía faltaba el paso de ganar para proclamarse campeones. Tanto la plantilla como la directiva tenían ya prerreservadas las salas donde celebrar el título en Barcelona, pendientes únicamente de una última llamada de confirmación.

La plantilla eligió el Boris Club, una discoteca de la zona alta con acceso privado desde el parking para garantizar discreción y evitar aglomeraciones. La directiva, en cambio, apostó por una celebración mucho más visible en el histórico Luz de Gas, escenario habitual de las grandes noches de Joan Laporta y su junta.

Con el 2-0 en el marcador, las propias salas ya daban prácticamente por hecho que abrirían en domingo —algo nada habitual y reservado casi exclusivamente para eventos privados— y comenzaron a organizar toda la noche. Una muestra evidente de que, dentro y fuera del club, ya se respiraba ambiente de campeón incluso antes de que el título quedara matemáticamente sellado.

Un palco estelar repleto de VIP's

El palco del Barça vivió una de esas noches en las que el fútbol se mezcla con el poder, los negocios y el mercado. La lista de invitados fue descomunal: desde Darren Dein, una de las figuras clave en el acuerdo con Spotify, hasta el hijo del presidente de la República Democrática del Congo, además de políticos, empresarios, exdeportistas y personalidades habituales en las grandes citas europeas. Más allá del palco, también hubo mucho movimiento en zonas más discretas del estadio, especialmente en los espacios reservados para familiares y representantes de futbolistas. Varios agentes con asuntos pendientes con el club estuvieron presentes en Montjuïc en una noche que también sirvió para avanzar conversaciones de cara al verano. Hay jugadores de la actual plantilla cuya situación sigue en el aire y que deberán sentarse próximamente con la dirección deportiva para definir su futuro. A Deco le espera un verano intenso en los despachos. Y viendo el trasiego de representantes y reuniones que ya empieza a cocinarse alrededor del club, todo apunta a que el mercado azulgrana volverá a dejar muchas historias por contar.