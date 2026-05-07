Rashford justifica su fichaje por el Barça

Lo que en su momento se percibió como una solución de emergencia, hoy es considerado uno de los movimientos más brillantes de la temporada. Marcus Rashford ha disipado cualquier duda sobre su rendimiento y ha justificado con números su fichaje por el FC Barcelona.

Según los datos revelados recientemente por el portal especializado Transfermarkt, el internacional inglés se ha erigido como la mejor incorporación de todo el fútbol español en este curso. Llegó como un 'Plan C' tras el intento frustrado de la directiva por fichar a Luis Díaz y Nico Williams, pero su rendimiento ha tapado bocas.

Rashford, números de impacto / Dani Barbeito / SPO

En 46 encuentros disputados con la elástica azulgrana, Rashford ha registrado un excelente balance de 27 contribuciones directas de gol (entre tantos y asistencias), lo que lo coloca como el cuarto fichaje con más aportaciones anotadoras en la temporada 25/26 a nivel global, solo por detrás del mismo Luis Díaz (47), Luis Suárez del Sporting CP (41) y João Pedro del Chelsea (29). Unas cifras espectaculares para un jugador cedido que llegó sin generar unas expectativas desmesuradas.

El atacante, que sigue siendo propiedad del Manchester United, se ha adaptado a la perfección a la exigencia del club culé. Su desequilibrio y olfato goleador le han dado la razón a la secretaría técnica que apostó por su préstamo el pasado verano.

La encrucijada de los 30 millones

Con la temporada entrando en su etapa final, en las oficinas del Spotify Camp Nou el nombre de Marcus Rashford sigue constantemente sobre la mesa. El acuerdo con los 'Red Devils' incluye una opción de compra valorada en 30 millones de euros, una cantidad que ha desatado el debate entre los aficionados.

Rashford celebra uno de los goles ante el Newcastle / Valentí Enrich / SPO

Por un lado, el sector más pragmático argumenta que pagar 30 millones por un extremo de élite, que ya está plenamente adaptado al equipo y que garantiza casi 30 participaciones de gol por año, es una auténtica oportunidad de mercado que el club no puede dejar escapar. Por otro lado, la delicada situación del 'fair play' financiero del Barça obliga a analizar cada esfuerzo, cuestionando si se debe realizar este desembolso o si ese dinero debería invertirse en reforzar otras demarcaciones clave.

Lo que resulta innegable es que Rashford ha hecho los deberes sobre el terreno de juego. Su cesión ha sido un acierto absoluto y él mismo ha justificado cada minuto que ha vestido la camiseta azulgrana. Ahora, la pelota está en el tejado de la directiva: apostar por los 30 millones o dejar marchar al que ya es el mejor refuerzo del año en LaLiga.