Rashford abrió la lata con un gol 'messiánico'

Marcus Rashford fue una de las grandes novedades de Hansi Flick en el once inicial para el Barça-Real Madrid y el intermacional inglés respondió casi de inmediato a la confianza del técnico alemán abriendo la lata madridista con un golazo de falta directa a los nueve minutos de juego.

Rashford se situó desde el primer minuto en la banda derecha del ataque azulgrana, la que ocupa habitualmente Lamine Yamal y fue el más activo en un conjunto azulgrana que salió enchufado. Sus compañeros buscaron las llegadas de Marcus desde el principio y Fran García y Asencio tuvieron que salir a interceptar las llegadas del atacante azulgrana ya en los primeros minutos.

Sin embargo, la defensa madridista no pudo evitar que en el minuto 9 firmara un auténtico gol de bandera de falta directa después de una acción de Ferran Torres en el borde del área. Marcus, a pesar de tener poco espacio para elevar el balón, lanzó su disparo con el empeine y al palo largo, sorprendiendo a un Courtois que no pudo evitar el primer tanto barcelonista.

Sin duda, el espíritu de Leo Messi sobrevoló el Camp Nou por la maestría con la que Rashford lanzó la falta directa consiguiendo una comba increíble. Cuando Courtois descubrió la parábola del esférico, ya no tenía tiempo para rectificar e intentar llegar a la escuadra de su derecha por la que entró el obús, estableciendo el 1-0.

Según recordó Opta, ningún jugador azulgrana había sido capaz de marcar un tanto de falta directa al Real Madrid desde que lo consiguiera el genio de Rosario en octubre de 2012.

Con este primer gol en el clásico, Rashford ya suma 8 dianas en la Liga (14 en total) además de 9 asistencias (14 en total), siendo uno de los delanteros más determinantes del equipo a pesar de que no ha sido un titular indiscutible. ünicamente Lamine Yamal (24 goles y 18 asistencias) suma más acciones decisivas en la plantilla en esta temporada.

A punto de firmar el segundo

Pero además, el 'ex' del United demostró en el clásico una implicación en todas las fases del juego que a veces se le ha recriminado que le falta. Rashford estuvo atento a la presión y a la hora de regresar para las labores de defensa, al margen de su habitual habilidad para correr, encarar el uno contra uno y enviar balones con peligro a sus compañeros.

Fruto de esa buena conexión fue la segunda clara ocasión de gol de la que dispuso Rashford en el minuto 38. Ferran Torres, autor del 2-0 para el Barça a los 18 minutos, hizo una maniobra fantástica y envió el balón en profundidad para que el internacional inglés cabalgara hacia la portería de Courtois. Esta vez, el meta belga le ganó la partida pues con la opunta de los dedos desvió a córner el que ya se cantaba en la grada como el tercer tanto barcelonista.

El 'número 14' del Barça comenzó el segundo tiempo totalmente desencadenado, protagonizando una cabalgada por la banda derecha que desbordó a Fran García una vez más. Su centro acabó en las manos de Courtois cuando tres compañeros ya pisaban el área chica.