Eric, Olmo y Pedri volvieron a recorrer Barcelona en Bicing

Fue una de las imágenes icónicas de la celebración liguera del pasado curso, con Iñigo Martínez como uno de los integrantes de la excursión ciclista por las calles de Barcelona para ir a visitar al convaleciente Ferran Torres, y este año ya lo han querido convertir en tradición Pedri, Eric Garcia y Dani Olmo, los tres integrantes de la plantilla del Barça que repitieron recorrido en sendas máquinas del Bicing barcelonés camino de la fiesta de la plantilla.

Uno de los sellos de identidad del actual Barça es la enorme identificación del staff técnico y de la plantilla con los aficionados. Se pudo comprobar con la manera como el Spotify Camp Nou mimó a Hansi Flick, al pie del cañón pese a la dolorosa pérdida de su padre en la víspera del clásico tras derrotar al Real Madrid en el clásico y hacerse con la 29ª Liga para el club. Pero también en cómo los jugadores compartieron con los seguidores los momentos de máxima alegría.

En el caso de los futbolistas formados en la cantera se añade el componente emocional de haber celebrado desde pequeños los títulos del Barça como un seguidor de a pie más. De ahí que casi exactamente un año después -las celebraciones de la anterior Liga fueron el 16 de mayo de 2025- se repitió la irrupción de Marc Casadó en la plaza de Catalunya -esta vez la zona de la Font de Canaletes está cerrada por obras- y con un invitado muy especial, Alejandro Balde.

Y también repitieron celebración Pedri, Eric Garcia y Dani Olmo. Afortunadamente, esta vez el Tiburón Torres se encontraba en plena forma -el año pasado se recuperaba de una operación de apendicitis- y de hecho fue uno de los grandes protagonistas de la victoria ante el Real Madrid- pero consideraron que era una buena idea establecer la tradición de un paseo en bicicleta por Barcelona tras cantar el alirón. Eso sí, sin un Iñigo Martínez al que tanto sus excompañeros como el staff técnico y la afición han echado de menos en el vestuario, pero sobre todo sobre el terreno de juego por la calidad futbolística y la capaciodad de liderazgo del defensa central vasco.

Así que se pudo ver al trío formando un pelotón compacto y saludando a los aficionados que se encontraban a su paso, este año menos sorprendidos que en la primera ocasión, camino del Boris Club en donde se reunió el grueso de la plantilla para seguir la fiesta hasta altas horas de la madrugada.