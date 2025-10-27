El mensaje tranquilizador de Laporta

La derrota en el Clásico del Santiago Bernabéu deja al Barça a cinco puntos del Real Madrid en la Liga. Es el tercer partido que pierde el conjunto de Hansi Flick de los cinco últimos que ha disputado. PSG y Sevilla fueron sus otros verdugos.

El retorno de Madrid tuvo como sensaciones la tristeza por la derrota, la indignación por todo lo que ocurrió en los últimos minutos del partido, con algunos futbolistas del Real Madrid buscando a Lamine Yamal tras las palabras del atacante azulgrana en los días previos al partido, y también la creencia de que se podría haber logrado un mejor resultado, pues tampoco el Real Madrid mostró una gran superioridad sobre el terreno de juego. Es más, los de Xabi Alonso acabaron defendiendo en su área en bloque bajo y perdiendo tiempo.

Visita de Laporta

El lunes, con todo más calmado, el presidente Joan Laporta se pasó por la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Lo hizo al mediodía. Cuando llegó, la mayoría de futbolistas ya se habían marchado tras el entrenamiento de recuperación post Clásico. Quedaban algunos como Ronald Araujo y Lamine Yamal. Laporta no se encontró con la plantilla, sí lo hizo con Flick y con el director deportivo de la entidad, Deco. El mensaje del presidente y de la entidad es de absoluta tranquilidad, como ya hizo saber Laporta al técnico y a la plantilla en el viaje de vuelta a Barcelona tras el partido contra el Real Madrid del domingo.

Creen que la situación es totalmente reversible. El Barça está a cinco puntos del Real Madrid cuando la pasada temporada llegó a estar a siete puntos del conjunto blanco y también del Atlético de Madrid. Tras unos malos meses de noviembre y diciembre, llegó la reacción con la entrada del nuevo año. Se ganó la Supercopa, se ganó la Liga tras remontar y también la Copa del Rey. En la Champions, el Barça sigue bien posicionado. Cayó ante el PSG, campeón de Europa, en el último minuto, se ganó en un campo complicado como el del Newcastle y se pasó por encima del Olympiacos. Sumar seis puntos de nueve es un buen balance a estas alturas.

Creen desde el área deportiva que la plantilla ha sufrido muchas bajas desde que se inició el curso y que el rendimiento irá hacia arriba conforme vayan recuperándose jugadores. Lewandowski está a punto de volver y tras el parón de selecciones se espera que lo puedan hacer Dani Olmo, Raphinha y Joan Garcia.

El mensaje es de tranquilidad y absoluta confianza en la plantilla y en el cuerpo técnico, que trabaja ya para revertir la situación, creyendo que el principal problema es físico, con muchos futbolistas que necesitan algo de aire, pero que no han podido tener descanso por culpa de la acumulación de lesiones.

El reto es ganar los tres partidos que hay antes del próximo parón, rearmarse y empezar la remontada en la Liga.