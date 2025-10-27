FC BARCELONA
La arenga de Flick y Raphinha tras el KO del clásico
Además de hacer ver a los jugadores que hay que mirar adelante, Hansi Flick y Raphinha aprovecharon para calmar los ánimos tras la trifulca postpartido
La visita del Barça al Santiago Bernabéu fue bastante difícil de digerir por los futbolistas azulgranas tanto por lo sucedido durante el clásico como por la tangana que se formó al final del partido. Los jugadores azulgranas llegaron con los ‘ánimos encendidos’ al vestuario visitante y en este sentido, fue muy importante el apoyo que recibieron tanto del entrenador, Hansi Flick, como de uno de los capitanes y referente de la plantilla, el brasileño Raphinha.
Ambos se perdieron el clásico por distintos motivos. El entrenador cumplió sanción tras ser expulsado en el derbi contra el Girona y tuvo que ver el encuentro desde una de las cabinas de radio en la zona alta del estadio. El jugador, por su parte, no acaba de mejorar de su lesión en el bíceps femoral y lógicamente no entró en la convocatoria, pero decidió, como buen capitán que es, acompañar al equipo en un partido tan importante.
Mensajes de apoyo
Conscientes del estado de ánimo de los futbolistas tras la derrota y las provocaciones a Lamine de jugadores como Carvajal, Courtois o Vinicius a Lamine Yamal al concluir el clásico, tanto Hansi Flick como Raphinha bajaron al vestuario para lanzar mensajes de ánimo y muy constructivos.
Ambos buscaron ‘levantar’ a la plantilla después de la derrota y llevaron la voz cantante en unos momentos complicados. Fue un discurso con un tono muy positivo, reconociendo los errores que se habían dado durante el partido, pero también dejando muy claro que no se trata de nada definitivo y que hay mucho margen y tiempo todavía. Incidieron en que solo se perdieron tres puntos y hay que mirar hacia adelante.
Calmaron los ánimos
Ambos también mostraron su confianza en que, con la recuperación de los lesionados, el equipo llegará al cien por cien al tramo decisivo de la temporada.
También aprovecharon Flick y Raphinha sus intervenciones para calmar los ánimos de la plantilla tras la desagradable tangana a la conclusión del clásico, pues verlo desde fuera siempre ayuda a enfriar las situaciones.
