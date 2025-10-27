Visita de Joan Laporta a la Ciutat Esportiva

Joan Laporta se dejó ver este lunes a mediodía en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, al día siguiente de la derrota del Barça en el Santiago Bernabéu (2-1). El presidente azulgrana llegó a falta de quince minutos para la una del mediodía, justo después de la sesión de activación del equipo azulgrana. Cabe destacar que la visita del presidente se ha producido cuando lo jugadores ya habían abandonado las instalaciones, en las cuales aún permanecían el técnico alemán y algunos jugadores, entre ellos Lamine Yamal, foco del Clásico por los rifirrafes finales con varios rivales.

Sin embargo, Laporta no acudió para ver ni para dirigirse a la plantilla. Su objetivo fue respaldar personalmente a Flick e intercambiar opiniones con la dirección deportiva encabezada por Deco. Lógicamente, el presidente mantiene su confianza en el entrenador al cien por cien, intacta. Pese a que se es consciente que es una derrota importante, en el club saben que hay calidad de sobras para retomar la persecución del liderato.

La novedad de la mañana, Lewandowski

Tal y como hemos avanzado esta mañana en SPORT, el Barça recupera a Robert Lewandowski. Hoy se ejercitó parcialmente con el grupo en la Ciudad Deportiva, un día después del 2-1 en el Bernabéu. La idea es que se integre progresivamente y, según sus buenas sensaciones, acuerde con los médicos las cargas y la fecha de reaparición. El 14 de octubre el club informó de una rotura en el bíceps femoral izquierdo y casi dos semanas después ya trabaja con el grupo y podría volver este mismo fin de semana. En la suave sesión, varios titulares se quedaron en el gimnasio, mientras el polaco saltó al césped tras semanas de ausencia.