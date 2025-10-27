Alerta Barça: el problema de las lesiones persiste

La enfermería del FC Barcelona ha atravesado una delicada situación, agravada por el 'virus FIFA' en los parones de selecciones. La larga lista de lesionados en el vestuario blaugrana ha dejado tocado a Hansi Flick en un momento clave de la temporada. ¿Recuerdan aquel "shit november" que pronunció el técnico alemán curso pasado en sala de prensa? El equipo arrastró una mala racha de resultados, en parte, debido a las bajas que se produjeron.

A muchos les puede parecer que este año hay muchos lesionados en el Barça. No es para menos. Hasta siete futbolistas no entraron en la convocatoria del clásico en el Bernabéu por estar de baja. Sin embargo, si miramos la fotografía de los jugadores que han estado de baja esta temporada y la comparamos con la del año pasado a estas alturas, nos llevaremos una sorpresa.

Paralelismos médicos

Hasta la fecha, se contabilizan trece lesiones en el FC Barcelona desde que arrancó el curso repartidas en doce futbolistas; tres de carácter traumático (Joan Garcia, Marc Bernal y Gavi) y once musculares (Ter Stegen, Balde, De Jong, Fermín, Olmo, Ferran Torres, Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski por partida doble y Christensen). Hay que matizar que en el caso de Marc Bernal no ha sido una lesión producida este año, puesto que se lesionó la temporada pasada, pero se perdió los tres primeros encuentros antes de recibir el alta médica. Pero claro, perder al tridente ofensivo ha dejado tocado -pero no hundido- al equipo.

La temporada pasada, hasta finales de octubre, los números son prácticamente iguales: doce lesiones repartidas en once jugadores. Entonces, se contabilizaba una más en el cómputo global de las traumáticas (Ter Stegen, Bernal, Gavi y De Jong), descontando una muscular en el listado (Araujo, Eric Garcia en dos ocasiones, Christensen, Olmo, Fermín, Ansu Fati y Ferran).

Así pues, el número de lesiones que tuvo el Barça el curso pasado y las que acumulan hasta el momento en la nueva temporada son, prácticamente, idénticas. Algo que no debe hacer saltar las alarmas en exceso al tratarse de un caso aislado de este curso. El apretado y exigente calendario tiene sus consecuencias y las acaban pagando los protagonistas de este deporte cada vez más espectacularizado. Ahora bien, los parámetros físicos que recibe el 'staff' técnico sí preocupan a Flick al comprobar que el trabajo de prevención no ha dado sus frutos. Una sensación que se agrava al recordar que el equipo tuvo un muy buen descanso en verano y realizó la pretemporada en plenas condiciones.

Cuatro supervivientes

Se da la curiosidad de que tan solo hay cuatro futbolistas que no han estado lesionados bajo las órdenes de Hansi Flick. Son Szczesny, Cubarsí, Gerard Martín y Pedri. Todos ellos con algún asterisco, pero los cuatro comparten la misma casuística: no haber pisado la enfermería blaugrana durante el período comentado.

El guardameta se perdió un encuentro por sanción, después de ser expulsado en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid. Lo mismo sucedió con Cubarsí: roja directa en la ida de los octavos de final de la Champions League que le hizo perderse la vuelta.

Gerard Martín sufrió en junio una luxación en el quinto metacarpiano de la mano derecha tras una caída en el partido contra Eslovaquia en el Europeo sub 21, pero no le impidió participar durante toda la pretemporada. Por último, Pedri tan solo se ausentó en un encuentro de la temporada pasada: fue en enero contra el Valencia en Montjuïc como consecuencia de una gastroenteritis gripal.