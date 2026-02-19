Marcos Senesi espera al Barça

En Inglaterra no dan tregua en todo lo referente al futuro de Marcos Senesi. El internacional argentino sigue marcando diferencias en el Bournemouth y su condición de agente libre a final de la presente temporada le convierte en uno de los principales focos en cuanto a rumores de mercado.

Hace un par de meses ya recogimos en SPORT que el nombre de Marcos Senesi volvía a estar sobre la mesa de la dirección deportiva de Deco. En pleno revuelo por la inseguridad defensiva del conjunto de Hansi Flick y la precariedad de la economía del club, no era de extrañar que el nombre de un internacional argentino de primera línea y a coste cero a partir del 30 de junio saliera a la palestra azulgrana.

Los rumores de mercado están plenamente fundamentados después que tanto Senesi como su agente hayan reiterado en numerosas ocasiones que no tienen intención de afrontar la negociación contractual ofrecida en su día por el Bournemouth. Están por un cambio de aires, nuevas aventuras, con 28 años y hambre de pelear por títulos en Europa.

Tras unas semanas de relativa calma, en las últimas horas el nombre de Senesi ha regresado a la primera línea. Y el Barça se ve envuelto en la larga serie de clubes que seguirían con atención el futuro del defensa argentino.

En estos momentos, según diversas fuentes de la prensa inglesa, Tottenham, Everton, Aston Villa y Newcastle serían los clubes de la Premier que ya habrían trasladado algún tipo de oferta al jugador. En segunda línea se mantendría el Chelsea, quien se habría limitado a conocer las condiciones de futuro que reclama Senesi.

En cuanto a las propuestas más allá de la Premier, Juventus, Nápoles y Atlético de Madrid se sumarían al Barça en la batalla por conseguir que Marcos abandone su periplo por la liga inglesa.

Presión azulgrana

La última aportación informativa llega a través de TeamTalk quien asegura que desde el entorno se admiten contactos con el Barça. "Hay mucho interés en Marcos, pero cuando el Barcelona está interesado, es difícil ignorarlo. Todavía no ha descartado nada, pero se puede decir que el Barça atrae mucho", señalan estas fuentes del entorno.

Las noticias de mercado alrededor del futuro de Senesi serán una constante hasta que el propio jugador no desvele dónde jugará la próxima temporada.