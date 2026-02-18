El Atlético emula al Barça en Brujas y se lo deja todo para la vuelta

El Atlético de Madrid lo intentó, se adelantó en el marcador en hasta dos ocasiones, pero no supo cerrar la eliminatoria y dejó los deberes para la vuelta en el Metropolitano. No bastó con los goles de Julián Álvarez y Lookman en la primera mitad. Tampoco con el de Joel Ordóñez en propia puerta, pues Tzolis terminaría amargando al Cholo con el 3-3 definitivo en un auténtico partidazo en el Jan Breydelstadion, cosechando el mismo resultado que el FC Barcelona el pasado mes de noviembre.

A diferencia de lo que sucede en LaLiga, esta vez Simeone no se guardó prácticamente nada. Quería el técnico encarrilar la eliminatoria en el partido de ida y puso toda la carne en el asador en un once con Julián y diez más. Y no tardó el delantero argentino en responder a la confianza del Cholo.

Julián y Lookman, la diferencia

Corría el minuto cinco cuando el Atlético reclamó un penalti por mano de Joaquin Seys, que tenía el brazo demasiado despegado del cuerpo cuando el esférico le golpeó de lleno. No señaló nada el colegiado principal, pero sí le avisó el VAR para darle la oportunidad a los rojiblancos de adelantarse en el marcador. Y desde los once metros no fallaría la Araña ante un Mignolet que se quedó inmóvil en el centro.

Ya había hecho lo más complicado el Atlético, pero entonces pasó de la euforia al sufrimiento. Lejos de venirse abajo, los belgas reaccionaron con la electricidad de Onyedika, Tresoldi y Diakhon. Había desaparecido del encuentro el cuadro rojiblanco, encerrado atrás y sin ser capaz de generar algo de peligro arriba, salvo en algún chispazo de Giuliano y en un zurdazo centrado de Julián Álvarez. Quien sí lo seguía intentado era el Brujas, que convertía a Oblak en el mejor de la primera mitad con paradones a Diakhon -hacía lo que quería por la izquierda- y a Onyedika.

Pero en un ejercicio de efectividad máxima, el Atlético ampliaría su distancia justo antes del descanso. Fue en un saque de esquina botado por Julián, peinado por Griezmann al primer palo y rematado al segundo por Lookman, que solo tuvo que empujarla en línea de gol para establecer el 0-2 para el Atlético. Tercer tanto del flamante fichaje de Mateu Alemany en invierno, una de esas incorporaciones que cambian temporadas.

Debacle rojiblanca

El resultado no parecía reflejar lo visto sobre el terreno de juego, aunque lógicamente eso le importaba bien poco a Simeone. Pero todo se empezó a torcer cuando Onyedika recortaba distancias tras rematar solo al segundo palo el rechace que dejó Oblak tras su enésima intervención de mérito en el encuentro ante Tresoldi.

El 2-1 fue obra del nigeriano, pero el mérito se lo llevó un Tresoldi que estaba siendo un quebradero de cabeza para la defensa rojiblanca. Hasta que el alemán encontró el premio del gol nueve minutos después, de nuevo anticipándose a Hancko y Pubill para rematar al primer palo un envío de Diakhon (2-2).

No se lo podía creer Simeone. El Atlético se dejó empatar cuando tenía la eliminatoria prácticamente sentenciada. Corrigió entonces el Cholo dando entrada a Sorloth... ¡y vaya si le funcionó! Primero la mandó a la mismísima cruceta en un testarazo de libro, luego se topó con el portero rival y a la tercera fue la vencida. No marcó, pero sí forzó el gol en propia puerta de Ordóñez, que en su intento por evitar el remate del ariete rojiblanco acabó metiéndosela en su portería y dándole la victoria momentánea al Atlético de Madrid.

Noticias relacionadas

Momentánea porque no sería definitiva, pues Tzolis terminaría amargando al Cholo en el 89' con el 3-3 definitivo para dejar la eliminatoria abierta de cara a la vuelta en el Metropolitano.