El United responde al Barça sobre el precio de Rashford

El Barça tiene intención de fichar a Marcus Rashford, que llegó cedido este verano, pero el United será inflexible con el precio acordado hace unos meses.

Según 'The Sun', el club inglés está sorprendido con las informaciones procedentes de España que apuntan a una posible negociación a la baja.

El United considera que se trata de una cantidad razonable, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que ha tenido el delantero en el Barça está temporada. Son ya 10 goles y 10 asistencias, a pesar de no ser titular: números que el United considera que hay que poner en valor ante un traspaso este verano.

Un fichaje complejo

El fichaje de Rashford es complejo y no solo por cantidad que se fijó en verano, también por la ficha del futbolista con el United. El club inglés se ahorraría alrededor de 315.000 libras semanales en salario. Unas cantidades que el Barça no está dispuesto a asumir, así que el club azulgrana deberá negociar con Rashford una bajada importante de su salario.

El esfuerzo económico que esté dispuesto a asumir el futbolista será clave en este sentido para que la operación sea posible. El United, por su parte, según The Sun, sigue siendo partidario de un traspaso, a pesar de que la llegada de Michael Carrick podría hacer pensar en un regreso de Rashford.

Hay que tener en cuenta, además, que la continuidad de Carrick, que ha recuperado un sistema con extremos, ni siquiera está asegurada, ya que el United sigue estudiando la posibilidad de incorporar a otro entrenador. Rashford no juega con el United desde diciembre de 2024 y perdió el dorsal número 10 en favor de Matheus Cunha durante la etapa Ruben Amorim.

La prioridad del United sigue siendo el fichaje de un mediocentro y todo está planificado para que sea la gran inversión del verano, una vez confirmada la salida de Casemiro. El club inglés también trabaja en la posibilidad de incorporar un delantero. Es por eso que el traspaso de Rashford, y lo que se ahorraría en su fichaje, son claves para poder acometer sus grandes objetivos en el mercado.

El Barça, por su parte, también tiene dos grandes prioridades: un central y un '9'. Rashford sería la tercera pieza, pero el club tiene que ver si le salen los números con las tres operaciones. De momento, ya sabe que el United no tiene intención de ceder con los 30 millones.

United y Barça: precio de Rashford sigue inamovible / SPORT

Apunta al encuentro ante el Levante

Todo apunta a que Hansi Flick ya podrá contar con Rashford para la próxima jornada liguera. El alemán ya lo anticipó tras la derrota en Montilivi: espera que tanto el delantero como Pedri puedan estar a punto para el duelo del domingo a las (16:15 h).

Rashford se perdió los dos últimos encuentros del equipo: las derrotas ante el Atlético, en la ida de las semifinales de Copa, y frente al Girona en Montilivi. Su baja se notó aún más de lo habitual, ya que Flick no pudo contar con Raphinha ante el Atlético y el brasileño no jugó los 90 en el último duelo liguero.

El técnico alemán incluso probó a Roony como extremo izquierdo en la recta final del partido en Montilivi, un recurso que no terminó de funcionar. Ante el Levante, y tras perder el liderato, Flick recuperará muchos recursos ofensivos, alguno como Rashford incluso como revulsivo saliendo desde el banquillo.

Los necesitará tras varios encuentros en los que el equipo, a su fragilidad defensiva, ha sumado muchos problemas de puntería en ataque.