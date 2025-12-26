Lewandowski, sobre su futuro: "No se trata de reducir mi salario a la mitad"

Apurando las cortas vacaciones navideñas, Robert Lewandowski se pasó este viernes por el canal de Youtube del periodista polaco Bogdan Rymanowski, que cuenta con casi 600.000 suscriptores y es uno de los más seguidos en su país.

Lewy, que tiene contrato hasta el 30 de junio con el Barça, todavía no ha deshojado la margarita sobre su futuro. Cabe la posibilidad, como contamos en SPORT, que siga de azulgrana si Flick y el área deportiva consideran que todavía tiene cosas por aportar, sobre todo en clave vestuario.

AMBICIÓN

"Todavía tengo tiempo para tomar una decisión. Ahora mismo, no sé dónde quiero jugar. No hay necesidad de pensarlo todavía. No sé qué dirección tomar, pero no tengo ninguna presión", declaró Robert acerca de cuándo habrá novedades.

Sobre las claves para seguir, Lewy comentó que "no estoy hablando con el entrenador sobre clubes interesados. No se trata de reducir mi salario a la mitad. Mucho depende del plan del club y de lo que yo quiera".

OBJETIVOS

Entre otras cosas, el atacante habló de sus objetivos para este 2026: "Espero que juguemos estos dos partidos de forma que nos ayuden a clasificarnos para el Mundial. Me gustaría tenerlo todo: clasificarme para la Mundial, el título español, la Champions. Soy consciente de que estos son mis últimos años en el fútbol", comentó Lewy.

La situación se ha estabilizado en el Barça

Respecto a la situación del Barça, el '9' asegura que "en general, el equipo ha mostrado progreso en los últimos partidos. La situación se ha estabilizado un poco. Y eso les ayuda a mostrar una mejor versión de sí mismos en el campo. El ambiente en el equipo era y es bueno".

Tiene otro reto importante Lewy con Polonia, clasificarse para la Copa del Mundo: "Son rivales difíciles para la selección polaca. No será fácil. Pero jugamos contra Albania en casa, con el apoyo de nuestra afición, y eso nos da un impulso extra".

Robert Lewandowski, en el banquillo del estadio Pedro Escartín durante el Guadalajar - FC Barcelona de la Copa del Rey 2025/26 / AP

Más acerca del apartado personal, Lewy dejó varias reflexiones: "Llegar a la cima no es un arte, se trata de mantenerse ahí, y ese es el reto. Durante 15 o 20 años jugando al fútbol hemos estado constantemente poniendo a prueba y superando nuestros límites físicos, mentales y psicológicos", confiesa Lewandowski, y enfatiza: "Tuve que derribar muchos muros para llegar ahí y demostrar que es posible".

"Muchas veces tomé decisiones conscientes de que alguien quería algo, esperaba algo de mí, pero sabía que solo era capaz de afrontar emocionalmente todo lo que sucedía a mi alrededor hasta cierto punto", analiza el '9', que añade que "no fui creado para cumplir las expectativas de todos, sino para realizar mi propio potencial".

Las declaraciones de Pedri y Lewandowski tras la visita a los hospitales / FCB

El anterior seleccionador polaco Michal Probierz le quitó la capitanía y Lewy decidió dejar la selección de forma temporal por su presencia en el banquillo. "No, no le tengo mucho cariño", comenta Robert Lewandowski, pero admite: "Cuando recibí la información (que le quitaban el brazalete), casi me caigo de la silla, pero después de un tiempo se me escapó y se me olvidó".