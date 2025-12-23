Una conversación pendiente entre Flick y Lewandowski

El futuro de Robert Lewandowski está totalmente en el aire de cara a la siguiente temporada. Termina contrato y ni el club ni el jugador han decidido nada todavía. La idea es emplazarse febrero-marzo y tomar una decisión según vayan los próximos meses. El futbolista se ve todavía con cuerda pese a que este inicio de curso ha estado marcado por los problemas físicos. Se mantiene en plena forma (cumplirá 38 en 2026, pero varios estudios biológicos que le han realizado arrojan una 'edad corporal' de varios años menos) y con la férrea disciplina por bandera.

El polaco no se cierra la puerta a nada. Está muy a gusto con su familia en Barcelona (en Castelldefels concretamente), asentado, y la idea de seguir uno o dos años más residiendo en la Ciudad Condal le seduce. Eso sí, hay que ver cuáles son las intenciones del Barça. La hoja de ruta del área deportiva, si se podrá o no hacer una gran inversión por un atacante (por ahora la entidad azulgrana no entra en la ansiada regla del 1:1 para fichar con normalidad). Aspectos claves a tener en cuenta.

DISPUESTO A SEGUIR REBAJANDO CONDICIONES

El atacante, según pudo saber SPORT, estaría dispuesto a continuar con un rol secundario y seguir siendo una especie de ‘mentor’ para los jóvenes. Incluso si llega un delantero joven y con potencial. Sería el modelo ideal para ayudarlo a crecer en el club. Ahora mismo ocupa el escalón salarial más alto del plantel y sabe que si recibe una propuesta será bastante a la baja.

Robert Lewandowski durante un entrenamiento / EFE

Obviamente, no significa que vaya a renunciar a tener protagonismo, pero ya no es ese futbolista que hace tres o cuatro años podía montar un incendio si no era titular y se subía por las paredes cuando lo cambiaban. Una de las claves para su continuidad (o no) radicará en una conversación pendiente y reposada con Hansi Flick.

Tienen una relación de transparencia, noble. Y se dirán las cosas a la cara. Si Hansi considera que Lewy puede ser útil, este no pondrá muchas trabas para firmar un nuevo contrato. Flick deberá ser franco con Robert, al que dirigió ya en el Bayern y con el que ha construido en Barcelona una relación de aún más confianza. De hecho, considera que la llegada de Hansi fue clave para vivir una segunda juventud y repuntar en el Barça. Sin él, quizás se hubiera marchado.