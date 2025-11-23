Staszewski: "Estuve 10 años sin hablarme con Lewandowski"

Ha revolucionado la visión que teníamos todos de la figura de Robert Lewandowski. Un depredador del gol, un obseso por su físico y su estado de forma, un ganador compulsivo. Pero también una persona con sus defectos (no pocos) y sus manías.

Eso es lo que trata de introducirnos el escritor polaco Sebastian Staszweski en lo que resalta como "el proyecto de mi vida", el libro 'Lewandowski. El verdadero'. Más de 250 personajes entrevistados para conocer a fondo a uno de los hombres más famosos de Polonia y uno de los mejores delanteros de todos los tiempos.

LOS ENTRESIJOS DE LEWY

Staszewski atiende a SPORT para contarnos todos los entresijos de la figura de un Lewy que sigue en plena forma a sus 37 años.

¿Cómo surge la idea de escribir un libro sobre Lewandowski?

Todo empezó cuando viajé con la selección nacional polaca a Portugal, hace un año. Mi amigo me pidió si quería un autógrafo de Cristiano. Compré tres libros sobre él, escritos por el periodista Guiillem Balagué. Cuando volví los empecé a leer, son biografías autorizadas por Cristiano. Y me dije que debía hacer algo parecido sobre Robert. Hablé con mi editor y le dije que tenía esta idea y que no teníamos mucho tiempo, que había que empezar ya. Fue algo inesperado, pero estoy muy feliz. Es un libro bonito. Un jugador increíble como Robert necesitaba un libro a la altura.

Explícanos tu historia, Sebastian.

Yo soy periodista deportivo desde hace 20 años, empecé muy joven. Gracias a eso pude estar muy cerca de momentos importantes de Lewandowski. Lo conozco desde que jugaba en la Segunda polaca. He cubierto todos los torneos importantes. Nuestra relación no siempre fue buena. Estuvimos 10 años sin hablarnos. Luego cuando ya estaba en Barcelona nos dimos la mano y dijimos que debíamos olvidar el pasado. Este es mi tercer libro. Es el proyecto de mi vida. Solo tenemos un Robert Lewandowski y era como el único disparo. Todos conocemos al Lewandowski jugador, pero nadie conoce al Lewandowski ser humano. Fue un gran desafío, he hablado con más de 250 personas. Encontrar su cara real no ha sido fácil. 11 meses muy duros de mucha pasión y curiosidad. Quería conocer al Lewandowski real.

Aquí en España sabemos poco sobre él más allá de lo futbolístico. ¿Cuál era el conocimiento en vuestro país?

Para ser honesto, el conocimiento sobre el Robert real era poco aquí en Polonia. Luego me he dado cuenta de que muchas cosas que creíamos no eran ciertas. No sabíamos cómo es de complicado. Es un personaje difícil, en su vida real, en el vestuario, en el campo. Por ejemplo, hablé con Gavi y me dijo que muchas veces se enfadaba con Robert porque siempre quería ganar y no aceptaba que otro lo hiciera. “Yo también quiero ganar, Robert”, me decía. Pero estas cosas que podrían ser negativas le ayudan en el campo. Sin comportamientos que tiene y su forma de ser no sería quien es como jugador ni habría ganado todo lo que ha ganado. ¿Por qué ha tenido estos comportamientos? Es lo que quería encontrar. Tiene una obsesión por ganar, necesita ganarlo todo, da igual si dentro o fuera del campo. Si alguien genera problemas en este viaje hasta ganar se convierte en su enemigo. Porque él quiere ganar y que nadie se interponga. Por eso ha tenido tantos problemas con entrenadores y compañeros.

¿La temprana muerte de su padre lo marca todo?

En mi opinión el día en el que murió su padre es el más importante de su vida. Por eso es el primer capítulo del libro. Ha vuelto a ese día durante toda su vida. Durante los momentos más bonitos y más duros. Cuando fue el mejor jugador del mundo (pese a no recibir el Balón de Oro), cuando ganó la Champions. Su padre creía mucho en él. Hay una historia increíble. Su padre acogió una fiesta de la selección nacional y le dijo al seleccionador: “Mira a mi chico, será jugador profesional”. Solo tenía ocho años. Igual que su madre, puso muchos esfuerzos para que lograra ser profesional. Es la razón por la que Robert tuvo tanta determinación y energía en conseguirlo todo.

Tuvo una lesión grave muy joven que también lo marcó mucho...

Debes saber que el Robert joven parecía de dibujos animados, era muy delgado y pequeño. Creo que tenía complejo. Y el hecho de cómo se ve ahora, obsesionado con su cuerpo, es por eso. Para luchar contra ese complejo. Tuvo una lesión grave cuando tenía 17 años y fue un tiempo difícil. Acababa de morir su padre, no tenía un hombre fuerte al lado para darle consejo. Ahí pensó qué debía hacer, ir a la universidad o luchar por dedicarse al fútbol. El momento más peligroso de su carrera profesional. Estuvo cerca de dejar el fútbol. Pero mostró otra vez esa mentalidad fuerte. Fichó por un equipo de Tercera y empezó su carrera para ser el mejor delantero del fútbol moderno. Y ahora ya lo vemos, es un gladiador. Nuri Sahin en el Dortmund le lamaba ‘The Body’ (el cuerpo) porque parece un modelo.

El libro Lewandowski. El verdadero / SPORT

Menudo volcán su relación con Klopp...

Robert tiene una obsesión ganadora. Quería jugar todo en Dortmund, pero no estaba listo. Su problema en la primera temporada era físico. No estaba listo para jugar en la Bundesliga. Klopp lo sabía, pero Lewy estaba ansioso. Klopp no fue su padre desde el comienzo, es muy exigente y le apretaba. No fue fácil. Pero hubo un meeting después del partido ante el Marsella y hubo una conversación honesta en medio de la noche. Más de una hora. Robert, con su pésimo alemán, estaba intentando decirle algo. Desde ese momento todo cambió. Jugó contra el Augsburgo, marcó tres goles. Y fue una parte importante de ese Dortmund que consiguió tantas cosas. No fue fácil por el idioma, juventud. Estaba perdido en su primer año. Luego cambió.

Su mujer Anna lo arregló todo cuando Lewandowski se fue a Florida nada más llegar al Barça

Le ha marcado mucho también su mujer, Anna. ¿En todos los aspectos de su vida, no?

Creo que es una mujer inteligente. No solo ha sido una pareja, sino una piscóloga, una nutricionista, una amiga y a veces una organizadora. Lo que es más importante es su relación es que le ha ayudado 100% en su carrera como jugador. Cuando Robert voló a Florida nada más firmar por el Barça, quien encontró una casa y llevó toda la parte administrativa fue ella. Quería crear la vida más cómoda para cuando volviera Lewy. Que todo estuviera listo. Cuando Robert jugaba en el Dortmund vivía entre Dortmund y Polonia porque estaba estudiando. Fue amor a primera vista para Robert. Anna era karateka, con medallas. Es fácil cuando un deportista entiende lo que puedes sentir. Que puedes tener mal humor por los resultados, por las lesiones.

Se les ve una pareja perfecta, modélica.

El problema de la gente de Lewandowski es que durante mucho tiempo han querido crear una imagen perfecta de Lewandowski. Coches, vacaciones, Anna. Y nadie es perfecto, él tampoco. Hay muchas situaciones que te muestran en el libro que no lo es. Lo único perfecto es la imagen que ha creado su gente. Me dije que no quería destruir este ‘monumento’, sino ponerle vida, mostrarle a la gente que no es un robot. No es fácil trabajar con él, es muy demandante. Muchas veces piensa que tiene razón y no la tiene, es un ahorrador nato. No es perfecto, pero no es negativo, es positivo. Incluso con estas cosas malas ha conseguido todo lo que ha conseguido. Las fotos de Instagram o las imágenes de la tele solo son imágenes. Les podemos comparar con Victora y David Beckham, pero son muy normales. Les he visto en Gavà o Castelldefels, van sin protección, pasean como cualquier otra familia. El fútbol es como un teatre. La regla de Lewy era ser perfecto, pero el libro ayuda a ver que no lo es.

¿Hay un momento nada más llegar al Barça que alucina con el buffet y la comida, no?

La historia está en el libro. Cuando estaba en Florida estaba muy sorprendido de que no hubiera algún tipo de carne y pescado. Lo preguntó y le dijeron que había que ahorrar. No fue una mala reacción, solo que estaba sorprendido. Él pide mucho, también en la selección. Notaba cuando una sopa no estaba hecha con ingredientes de calidad. Es un loco sobre eso. Es introvertido, así que no es el tipo de persona que gritará. Sí que se queja. Siempre ha sido así. No fue una lucha. Él sabía la situación del Barça, aceptó rebajar su ficha el primer año para ayudar al club. Es una historia graciosa que muestra los problemas que tenía el Barça. No se importó mucho. Y ahora mismo por lo que sé hay más tipos de carne y pescado y ya no hay esos problemas. Fue al cocinero, que no era su amigo, era la primera vez que lo conocía, para preguntarle. Eso forma parte de su éxito, esa obsesión.

Tuvo una oferta mareante del Madrid y se moría de ganas de jugar en España

Otra parte importante es esa oferta mareante del Madrid...

Tuvo una oferta muy importante del Madrid en 2013. Tenía apalabrado un acuerdo con el Bayern. El Bayern no acepta perder. Apretaron a Lewy, dijeron que tenía un acuerdo. El sueño de Lewy siempre fue jugar en la Liga Española. Cuando llegaron Florentino y José Angel Sanchez con la gran oferta claro que dudó. Pero ya había dado la mano a Rummenige, es un hombre de honor. Entre la palabra y el deseo primó la palabra. Cada ventana de fichajes hubo rumores con el Madrid y nunca pasó. Nunca pasará.

Nunca digas nunca...

Para ser honesto, no creo que pase. Robert se ha vuelto culé y ama al Barça. Por la cultura, el club, la afición y el amor. La ciudad, el ambiente, la energía catalana. Lo aprecia mucho así que no creo que pudiera fichar por el Madrid. Ya es un culé.

¿Cómo influyó en él la figura de Pep Guardiola?

Pep es otro loco de ganar, centrado 105% en ganar. Así que encontraron un idioma común con Lewy. No desde el primer día, pero sí con los meses. En una de sus primeras conferencias de prensa Pep dijo que era el futbolista más profesional que había conocido. Sabemos que a Pep no le gustan los ‘9’. No le gustaban. Recordemos a Ibra. Con Mandzukic tuvo un conflicto, Eto’o, Henry, Villa. Relaciones difíciles. Hoeness tuvo muchas conversaciones con Pep para convencerle de que tenía que poner a Lewy de 9. La primera temporada no fue perfecta. Pero Guardiola entendió que trabajaba con un jugador que se preocupaba por todo, nutrición, entrenamiento, descanso. La segunda temporada marca cinco goles en nueve minutos al Wolfsburgo que cambiaron la mentalidad. Agüero o Haaland deben estar agradecidos a Lewandowski por mostrarle a Pep lo que podía hacer con un ‘9’. No los usaba. Mira ahora Haaland. La cooperación con Lewy lo cambió todo. Y Guardiola cambió el punto de vista de todo de Robert. Le mostró detalles increíbles, en los rondos, cómo estar cuando te llega el balón, mover el cuerpo cuando chutas, táctica. Una revolución para Lewy. Fue un regalo mútuo. La hija de Pep sigue a Anna, tienen muy buena relación las familias. No eran amigos, pero había más que una relación entrenador-jugador. Respeto, admiración.

Tremenda la historia de que el Barça le pidió que no marcara para ahorrarse el bonus al Bayern...

Es una historia impactante, entiendo que haya generado tanta sorpresa. Este tipo de cosas no pasan en el fútbol cada día. Lo confirmé con tres fuentes. No puedo decirte quién estaba en esa oficina cuando le pidieron a Lewy que no marcara más goles. Pero sí que Laporta no estaba. Sí que había gente importante. Es chocante y lo fue para Robert, nunca había tenido este tipo de petición. Es un goleador y todos le piden que marque, no que no lo haga. Robert ya estaba en el TOP del pichichi, el campeonato estaba decidido. Entonces puedo entender que si el Barça estaba en una situación tan complicada se lo pidiera. No me creo que Robert se lo llevara a serio. Si no marcó esos dos partidos no fue por eso, sino porque no pudo. Hay que decir que dos años después Robert marcó 27 goles y el Barça tuvo que pagar el bonus. Pero solo una vez, no dos.

¿Alguna otra historia curiosa del capítulo sobre el Barça?

Hay una historia curiosa de cuando hablé con Gavi. Es uno de sus mejores amigos en Barcelona. Me dijo que era como un padre. Lo quiere. Es un chico listo, un luchador. Gavi me dijo que es un profesional, que ha ayudado mucho al Barça. Pero también qué le hace enfadar, cuál es su parte negativa. Es demasiado competitivo, no está preparado para no ganar. Sufre demasiado cuando pierde. Cuando juegan a ping pong y no gana, siempre busca excusas. Siempre es porque alguien pone música o dice algo. A veces le digo que todos queremos ganar, no solo él. Confía en nosotros. El inicio de Lewy con los jóvenes, con Lamine, Ansu, Pedri, no fue fácil y placentero. Necesitaron tiempo para entenderse. Ahora es como un mentor, pero el inicio es complicado. Lamine estaba enfadado al principio con Lewy, no eran amigos. Necesitó entender que Lewandowski era un poli malo que quería ayudarlo, no que iba contra él. Ahora es mucho mejor.

¿Cómo lleva Robert envejecer? En el Barça parece que siempre se le discute por su edad. ¿Cómo ves su futuro?

El próximo año tendrá 38 pero ha hecho investigaciones sobre su edad biológica y su cuerpo y está entre los 32 y 33 años. Se siente joven. Pero claro, no puedes engañar a la biología. Es un poco más lento que antes, sus reacciones, es normal. Pero al mismo tiempo me pregunto si el Barça puede encontrar un delantero así en el mercado. Y no lo creo. Yo diría que hay muchas posibildiades de que siga en verano si le ofrecen seguir un año. No pagarían un traspaso y podrían apostar por un ‘9’ para estar a su lado y que pueda ayudarlo, enseñarle. Sé que tiene 37 pero fíjate, marcó tres goles. Aún puede hacerlo. Si tienes a Lewy sano y en forma aún puede jugar al máximo nivel, está listo. Si Laporta, Deco o Flick le ofrecen un contrato creo que está listo para firmar. Creo que aceptaría ser el segundo, está listo para este rol. Pero no significa que no hará todo para ser el titular. Así que es bueno para el club. Genera competencia. Laporta ama a Robert, Flick lo conoce bien y puede ser posible. También está la posibilidad de Arabia por 50 o 60 millones al año. Pero está todo abierto.

Háblanos, para terminar, de la figura de Flick.

Flick conoce muy bien a Lewy, sus ventajas y desventajas. Lo conoce como persona y jugador. Es el hombre correcto para decidir si mantener la cooperación la próxima temporada. Estoy seguro que si hubiera seguido Xavi, Lewandowski no estaría al nivel que está ahora. Flick le puso otra vida. Con 36 años, campeón de España, semifinalista de Champions y segundo máximo goleador tras Mbappé. Es increíble y es por Flick en buena medida. Cómo le trata, la filosofía. Si Flick decide seguir y Laporta quiere mantenerlo, la más importante conversación será entre Flick y Lewy. Lo que quiere de él y lo que Lewy aceptará. Hay buena relación. Cuando Flick era joven era como Lewandowksi, durmiendo a las 10, sin fiestas, centrado en la familia, sin alcohol. Gran respeto entre ambas partes.