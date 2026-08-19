La estrategia del Barça para el delantero centro

El Barça le falta la gran guinda para completar la planificación de fichajes de esta temporada. Tras la llegada de Rodri y Cancelo, la dirección deportiva se va a centrar en el delantero centro y muy probablemente en la llegada de un central o un lateral más de perfil zurdo para completar una plantilla de ensueño. Desde el club siguen insistiendo en Julián Álvarez, pero ya nadie esconde que el tiempo se agota y no hay avances significativos en la operación. De hecho, parte de la directiva ya es partidaria de finiquitar el tema esta misma semana para apurar los últimos diez días de mercado encontrando un '9' que genere consenso internamente. La idea es fichar, pero tampoco se descarta ya la opción de intervenir en el mercado de enero si fuera necesario, ya que parte del presupuesto de fichajes se dejará para esa ventana.

El club blaugrana siempre ha trabajado con la mirada puesta en Julián Álvarez, una operación que se comenzó a gestar a partir del mes de febrero con el OK total del futbolista a vestir de blaugrana. El Barça no realizó movimientos oficiales hasta tener la certeza de que Lewandowski abandonaba el club y, a partir de ahí, llegó la intransigencia del Atlético. La información que llegó al Barça por parte del entorno del futbolista desde muy antes de acabar la temporada aseguraba que el conjunto colchonero iba a dejar salir al argentino por un precio que ronaba los 120 millones de euros. Al final, eso no ha sido así.

Sea los motivos que sea, el Barça nunca ha querido abandonar al futbolista. Primero porque había un compromiso con el delantero y, segundo, porque tanto Hansi Flick como Deco consideraban que era la mejor opción que ofrecía el mercado para reforzar el ataque blaugrana. Julián Álvarez generaba consenso y era el perfil ideal, incluso, a nivel económico. El futbolista también lo ha intentado, pero ahora, salvo giro inesperado, va a ser muy complicado que abandone en el Atlético de Madrid.

Sí, quedan algunas balas por disparar. Julián quiere hablar con el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, para pedirle salir. Y, ojo, porque puede haber otro factor: la reacción de la afición del Atlético. Julián no jugará ante el Málaga, pero el público colchonero podría manifestarse muy en contra del futbolista dejando también contra las cuerdas su continuidad. Y habrá que ver si tiene minutos el domingo ante el Villarreal porque se podría liar. Conscientes de ello, tanto Simeone como los directivos colchoneros prefieren congelar su presencia en el equipo hasta que termine el mercado por lo que pudiera pasar.

Si nada surte efecto, el Barça comenzará a avanzar en las alternativas que tienen encima de la mesa. Hay algún perfil de jugador de renombre en Europa que quiere venir y que podría forzar su salida en los últimos días de mercado y también apuestas de futuro que son interesantes. Muchos nombres ya han surgido públicamente. Aquí lo importante es que haya consenso absoluto en el fichaje y que económicamente no se deba pagar un sobreprecio por las fechas actuales de mercado. Y sino hay opción clara, el Barça se guarda la carta del mercado de enero, en el que ya se verá como está el tema Julián Álvarez con su club y su afición y habrá delanteros a pocos meses de finalizar contrato.

En el Barça creen que hay alternativas suficientes para completar un once titular temible aunque no se firme delantero centro. Las opciones ofensivas son muchas y de gran calidad y no hay miedo en este sentido por lo que no se fichará por fichar, aunque sí se va a intentar. El club hubiera cerrado la puerta en el caso de que Ferran Torres hubiese seguido, pero ahora la urgencia es grande para traer un atacante más. Eso no excluye tampoco la opción del central de perfil zurdo. El hecho de que no viniera delantero favorecería aún más la llegada de una pieza que Deco considera imprescindible y que Flick no ve prioritaria.