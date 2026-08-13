Frenazo a la opción Lautaro Martínez para el '9' del Barça

Lautaro Martínez volvió a aparecer hace unos días en una información de 'El Desmarque' como uno de los nombres relacionados con el FC Barcelona como alternativa a Julián Álvarez.

No obstante, en su última actualización de la situación del mercado de fichajes, Fabrizio Romano ha asegurado que el Inter de Milán no tienen constancia de ningún movimiento del club blaugrana, que por su parte también negó contactos con el entorno del delantero argentino.

Según cuentan fuentes cercanas a la dirección deportiva culé, Deco mantiene a Julián como su gran prioridad para reforzar la posición de delantero centro y sigue centrando sus esfuerzos en intentar desbloquear la operación con el Atlético de Madrid. En los despachos del Camp Nou tienen claro que quieren agotar todas las opciones para sacarlo del Metropolitano, por lo que, mientras el escenario con Julián siga abierto, cualquier plan B permanece en un segundo plano.

Intocable en Milán

El nombre de Lautaro no es nuevo en las quinielas para aterrizar en Barcelona, y es que el delantero del Inter siempre ha sido muy valorado en la Ciudad Condal por sus características y por su capacidad para actuar como referencia ofensiva, asociarse con sus compañeros y participar en la presión. Su perfil encaja con algunas de las necesidades de Hansi Flick, especialmente ante la salida de Robert Lewandowski y la marcha de Ferran Torres, pero Romano ha insistido en que "no hay nada" por el argentino.

Por su parte, en el Inter consideran a Lautaro un futbolista intocable, y con esa idea el delantero renovó recientemente su contrato con el club italiano ampliando su vinculación hasta junio de 2029. El argetino tiene un salario neto cercano a los 9 millones de euros por curso y en su última renovación no incluyó una cláusula liberatoria, aunque su salida estaría valorada por encima de los 100 millones.

Su condición de capitán, además, refuerza su peso dentro del proyecto deportivo y la voluntad de los nerazzurri de mantenerlo en su plantilla. También sus números explican que en Milán ni se planteen abrirle la puerta a una salida. Lautaro cerró la temporada 2025/26 con 17 goles y seis asistencias en 30 partidos de Serie A. En la Champions League disputó ocho encuentros y marcó cuatro tantos, mientras que añadió otro gol en la Coppa Italia.

El argentino llega además después de un buen Mundial con Argentina, marcando en cuartos de finales y semifinales, un rendimiento que ha mantenido su cotización en lo más alto, por lo que cualquier intento del Barça por ficharle debería superar un escenario muy complejo que a día de hoy parece insalvable, aunque en el fútbol todo puede cambiar en pocas horas.