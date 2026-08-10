Lautaro vuelve a escena para el Barça como plan B a Julián

El Barça sigue teniendo a Julián Álvarez como su gran objetivo para reforzar la delantera, pero la operación continúa encallada por la postura del Atlético de Madrid. El delantero argentino ha regresado este lunes a la disciplina rojiblanca y ha pasado el reconocimiento médico en Madrid, mientras la conversación que tiene pendiente con Diego Simeone deberá esperar hasta el miércoles, cuando el técnico regrese de sus vacaciones. Julián quiere trasladar personalmente al Cholo su deseo de jugar en el Barça y confía en que el Atlético acepte, al menos, abrir la puerta a una negociación. Sin embargo, la entidad madrileña mantiene una posición firme: considera al argentino intransferible y no contempla negociar su salida.

Esta situación obliga a la dirección deportiva azulgrana a mirar también hacia otras opciones. Hansi Flick necesita incorporar un delantero centro tras la salida de Robert Lewandowski y ante la más que probable marcha de Ferran Torres, y el club no quiere quedarse sin alternativas si el caso Julián continúa bloqueado.

Julián Álvarez, junto a Lautaro Martínez, en la convocatoria de la Selección argentina / AFP

Lautaro, una alternativa que gana fuerza

En este escenario aparece Lautaro Martínez. Según ha informado ElDesmarque, el delantero del Inter empieza a tomar fuerza como posible plan B del Barça, que valoraría activar esta vía si durante los próximos días no hay avances con Julián Álvarez.

El argentino gustaría tanto a Deco como a Hansi Flick y reúne un perfil que encaja con las necesidades del Barça. A sus 28 años, es un delantero experimentado, capaz de jugar como referencia ofensiva pero también de participar en la elaboración, asociarse y presionar. Además, llega después de un Mundial 2026 en el que reforzó todavía más su estatus internacional. Lautaro fue decisivo para Argentina, con tres goles y una actuación que disparó todavía más su cotización.

Un fichaje muy complicado

El problema para el Barça es que Lautaro tampoco es una operación sencilla. El argentino tiene contrato con el Inter hasta junio de 2029 y se ha convertido en uno de los grandes símbolos del club italiano. El pasado mes de mayo, tanto Giuseppe Marotta como el propio futbolista descartaron públicamente una salida. El presidente del Inter fue entonces tajante al negar cualquier negociación con el Barça, mientras Lautaro reafirmó su compromiso con el conjunto nerazzurro y aseguró que le gustaría terminar su carrera en Milán.

Su destacado Mundial, además, ha provocado que su precio se dispare. Según La Gazzetta dello Sport, el Inter lo dejaría ir por alrededor de los 120 millones de euros, una cifra que convierte cualquier intento del Barça en una operación de enorme dificultad económica. A nivel de clubes, Lautaro Martínez también completó una gran temporada 2025/26 con el Inter de Milán, siendo una de las principales referencias ofensivas del equipo. El argentino cerró el curso con 17 goles y 6 asistencias en 30 partidos de Serie A, además de sumar cuatro tantos en ocho encuentros de Champions League y otro gol en la Coppa Italia.

Pese a la aparición de Lautaro, Julián Álvarez continúa siendo la prioridad. El Barça espera que la conversación del argentino con Simeone y el Atlético pueda modificar el escenario durante los próximos días. La situación, por tanto, no ha cambiado en la primera posición de la lista de Deco. Julián sigue siendo el delantero deseado, pero el bloqueo del Atlético obliga al Barça a preparar alternativas. Y ahí Lautaro empieza a ocupar un lugar cada vez más importante.