FC Barcelona
El gesto de Hansi Flick con la prensa para despedir el año
El técnico blaugrana aprovechó la última rueda de prensa del año para celebrar con los periodistas la entrada del 2026
Hansi Flick quiso tener un gesto con los periodistas que siguen la actualidad del FC Barcelona. Una vez finalizada la última rueda de prensa que se llevó a cabo en la capital catalana durante el 2025, quiso brindar con los medios de comunicación con una copa de cava.
El departamento de comunicación le propuso la idea al técnico alemán, este no se lo pensó dos veces y aceptó. Lo hizo de buen grato y se le vio cómodo fuera de la mesa de la sala de prensa. Suya fue la petición de que hubiese montaditos con jamón serrano, que acompañaron a las clásicas neulas y polvorones navideños, tan típicos de estas fechas. Aunque, eso sí, pidió que no se realizaran fotos ni se gravasen vídeos sobre este acercamiento.
De hecho, Flick recordó que durante su etapa como entrenador en Alemania ya había realizado algún brindis de este estilo, aunque allí se hacía con vino caliente. Una tradición que aquí no ha llegado y se mantuvo el cava catalán.
Como él mismo explicó en público durante la rueda de prensa, el 2025 ha sido su mejor año: "ha sido el año más increíble y exitoso para mí y para el equipo", dijo, del mismo modo que quiso mantener la mirada al frente y no quedarse con lo ganado durante el curso pasado. "Los títulos de la temporada pasada ahí quedan, pero hay que mirar hacia adelante", concluyó.
